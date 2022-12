Tidligere Theranos-sjef dømt strengere enn selskapets gründer

Balwani var Holmes' forretningspartner og kjæreste, og var tiltalt i en separat sak for å ha svindlet selskapets investorer og kunder. Han ble dømt på alle de tolv punktene han var tiltalt for, i motsetning til Holmes som i sin dom ble frikjent på flere punkter.

Elizabeth Holmes ble i november dømt til 11 års fengsel for svindel. Hun har siden varslet at hun vil anke dommen, da hun motsetter seg grunnlaget for dommen og mener straffen er for streng.

Hennes forsvarere har også hevdet at hun ble kontrollert og psykisk mishandlet av Balwani.

Theranos sto bak et apparat som skulle kunne utføre en rekke tester med bare noen få dråper blod, og levere raskere og billigere resultater enn tradisjonelle laboratorier. Men maskinene holdt ikke det selskapet lovet, og det hele endte i skandale og rettsforfølgelse.