Ukraina sier de snart er klare for motoffensiven

– Når gud vil det, været tillater det og offiserene tar avgjørelsen, gjør vi det, sa Reznikov i et nettmøte med pressen fredag.

Reznikov kom ikke med noen dato, men sa at «vi i stor grad er klare». Den ukrainske regjeringen håper at den lenge ventede våroffensiven vil endre krigens kurs, 14 måneder etter at Russland invaderte nabolandet.

Russland kontrollerer store deler av Ukrainas territorium i øst, sør og sørøst. I sin siste dagsrapport om krigen, skriver det ukrainske forsvaret at Bakhmut, en liten by i øst, stadig er hovedfokus for kampene.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa torsdag at Ukraina nå har fått nesten alle kampkjøretøy og stridsvogner som er blitt lovet fra allierte.

