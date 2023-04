Fredag morgen var det blå «verifisert» merke borte fra kontoene til store mediehus som Sky News, Reuters, The Associated Press, CNN, Bild og BBC.

Twitter krever å få betalt tusen dollar per måned for slik verifisering fra bedrifter, og det er tydelig at de ikke har overbevist mediehusene om at dette er en god investering.

Det skriver TV 2.

Paven og Trump rammet

For enkeltpersoner fjernes også verifiseringen, med mindre de er villige til å betale åtte dollar i måneden. Kontoene til pave Frans, USAs tidligere president Donald Trump, Microsofts grunnlegger Bill Gates og artisten Beyoncé har fredag også mistet sine merker.

Basketballstjernen LeBron James har tidligere hintet om at han ville kutte ut Twitter helt, men torsdag hadde han verifiseringsmerket tilbake.

Donald Trump har mistet bekreftelsesmerke på Twitter. Foto: Michael Conroy / AP / NTB Foto: NTB

Musk spanderer

Skrekkforfatter Stephen King var derimot en av dem som uttrykte sin overraskelse over at hans blå merke fortsatt var på plass. Twitter-eier Elon Musk signaliserte da at det var han som spanderer forfatterens verifisering:

You’re welcome namaste 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Twitter-eier Elon Musk gjorde det senere klart at han selv kun betaler for verifiserte kontoer for tre personer: Forfatter Stephen King, skuespiller William Shatner og LeBron James.

Fjerner finansieringmerking

Twitter har også fjernet merkelappene «regjeringsfinansiert» og «statstilknyttet» fra kontoene til kringkastere med offentlig finansiering. Det skriver NTB. Dette bekreftes av nyhetsbyråene AFP og AP, som har gjort en undersøkelse av brukerkontoene til flere mediehus.

Twitter har brukt merkelapper som «regjeringsfinansiert» på enkelte medier i land med autoritært styresett. Men i nyere tid har andre kringkastere i vestlige land også blitt lagt til samme kategori.

Dette har ført til protester fra flere hold, og flere mediehus har valgt å slutte å bruke Twitter. Sveriges Radio har forlatt Twitter, men viser til andre grunner.