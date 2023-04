Elon Musk skal lage «sannhetssøkende» kunstig intelligens

– Jeg skal starte opp noe som jeg kaller TruthGPT, eller en maksimal sannhetssøkende KI som prøver å forstå universets natur, sier Musk i et intervju med Fox News' Tucker Carlson.

Musk sier at TruthGPT kan vise seg å bli den sikreste måten for å unngå at kunstig intelligens «utsletter menneskeheten».

– Dette er en sen oppstart. Men jeg vil prøve å lage et tredje valg, sier Musk.

Han kritiserer Microsoft-støttede OpenAI, selskapet som står bak den mest kjente KI-tjenesten ChatGPT, for «å trene opp KI til å lyve», og han sier at OpenAI nå har blitt en lukket kildekode i regi av et kommersielt selskap som er tett koblet til Microsoft.

Han kritiserer også Google-grunnlegger Larry Page og anklager ham for å ikke ta KI-sikkerhet på alvor.

I intervjuet gjentar Musk tidligere advarsler om utvikling av KI og sier at «KI har potensial til å ødelegge sivilisasjonen». En virkelig intelligent KI kan skrive enormt bra og potensielt manipulere folkeopinionen, uttaler Musk.

Musk, OpenAI, Microsoft og Page har ikke svart på Reuters' henvendelser om å kommentere saken.

I forrige måned registrerte Musk selskapsnavnet X.AI Corp i den amerikanske delstaten Nevada. Ifølge Reuters-kilder skal Musk ha forsøkt å tiltrekke seg KI-forskere fra Google til å bli med på oppstarten av TruthGPT.