Et fly fra Austrian Airlines på vei fra Wien i Østerrike til New York i USA mandag måtte snu da mannskapet fant ut at hele fem av totalt åtte toaletter om bord var tette.

Rundt 300 mennesker var om bord da flyet av typen Boeing 777 vendte snuten tilbake mot Wien to timer ut i flyvningen, skriver Insider.

Passasjerene måtte bookes om for å komme seg til New York.

Dette er første gang Austrian Airlines har måttet sende et fly tilbake etter toalettproblemer, men det er ikke første gang et fly har snudd på grunn av problemer knyttet til toaletter.

I 2018 måtte et Norwegian-fly på vei fra Oslo til München snu da det ble oppdaget at toalettene om bord ikke funket. Ironisk nok var det hele 85 rørleggere om bord på flyet. Rørleggerne sa i etterkant av hendelsen at de ikke kunne løse problemet i luften fordi en løsning krevde at man hadde tilgang til utsiden av flyet, skriver Insider.