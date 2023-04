Familier fra mange land i verden har reist sak mot flyselskapet og produsenten og har kjempet i over et tiår for å få saken opp for retten.

Granskingen av katastrofen kom til at flere faktorer virket sammen og førte til at flyet forsvant i havet. Det endte med tiltale i fjor høst, men selskapene ble mandag frikjente i en fransk domstol.

– Selv om feil ble begått, så kan vi ikke bevise at disse manglene hadde en direkte årsakssammenheng med ulykken, står det i mandagens dom.

Flere av de pårørende tok avgjørelsen tungt, og i rettssalen var det flere som gråt da dommeren la fram avgjørelsen.

Ingen personer risikerte fengsel, men selskapene ville fått bøter på opp til 225.000 euro dersom de ble funnet skyldig. Airbus og Air France har hele tiden nektet straffskyld.

Under rettssaken ble det lagt vekt på pilotfeil og ising på utvendige sensorer på flyet. Da krisen bygde seg opp i cockpiten, koblet også autopiloten seg fra, og flygerne ble tvunget over til manuell styring av flyet, basert på feilaktige navigasjonsdata.

Alle de 228 om bord døde da flyet, som var på vei fra Rio de Janeiro til Paris, styrtet i havet 1. juni 2009. Blant de omkomne var fire norske statsborgere.

Det tok to år før vraket av Airbus A330-flyet og de to såkalte svarte boksene ble funnet på rundt 4.000 meters dyp.