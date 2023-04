Den rutinerte TV-programlederen Dorthe Skappel (60) blir ny programleder for «Farmen kjendis». Det opplyser TV 2 i en pressemelding tirsdag.

– Jeg er beæret over å få ta over et program som er så etablert, og som så mange er glade i og har et forhold til. Det er et fantastisk program som jeg gleder meg til å jobbe med. Og så synes jeg det er kjempekult at TV 2 setter pris på lang erfaring når de har plukket programleder, sier Skappel i pressemeldingen.

Skappel skal lede den åttende sesongen av det populære realityprogrammet. Hun tar over stafettpinnen etter Tiril Sjåstad Christiansen.

– Vi er utrolig glade for at Dorthe har takket ja til denne jobben. Hun er en voksen dame med en enorm erfaring – ikke bare som dybdeintervjuer og programleder, men også som tidligere deltaker i «Farmen kjendis». Og enten det er i dype samtaler eller om det er tabloid kjendisjournalistikk så møter Dorthe folk slik som de er, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2.

60-åringen ledet «God kveld Norge» på TV 2 gjennom 25 år, fra premieren i 1997 og frem til det var slutt for den lineære delen av konseptet våren 2022.

Skappel var selv deltaker i den sjette sesongen av «Farmen kjendis», som ble sendt på TV vinteren 2022.