Den noe spesielle historien omtales av det australske nettstedet News.com.au.

Den 47 år gamle mannen skal ha vært beruset og ønsket å sette inn et glass i rumpa for seksuell tilfredsstillelse, ifølge rapporten fra Journal of Nepal Medical Centre.

Store smerter

Det måtte en operasjon til for å få ut glasset. Foto: Journal of Nepal Medical Centre

Opprinnelig forklarte mannen at hendelsen hadde skjedd ved et uhell. 47-åringen, som er gift, hadde forsøkt å fjerne glasset selv, men det mislykkes han med.

Han hadde store magesmerter og oppsøkte et sykehus. Det endte med en operasjon for å få ut glasset.

Etter å ha tatt røntgenbilde, prøvde legene å fjerne glasset, men de klarte ikke å få et godt grep rundt glasset da det hadde snudd seg. På et tidspunkt forsøkte legene å få ut glasset ved å klemme på den nedre tarmen.

På sykehus i en uke

Det spørs om ikke glasset kunne trengt noen runder i oppvaskmaskinen etter hendelsen. Foto: Journal of Nepal Medical Centre

Det måtte en enterostomi til for å få ut glasset. Ifølge Store norske leksikon er enterostomi et kirurgisk inngrep der tarmen legges ut gjennom en åpning i bukveggen og åpnes mot kroppsoverflaten.

Glasset var i mannens endetarm i tre dager.

Han ble værende på sykehuset i syv dager og ble helt fin igjen etter den noe uvanlige hendelsen. Den 47 år gamle mannen angrer nok likevel på at han tok det siste glasset.