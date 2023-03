Det var i november i fjor studentene Kaylee Goncalves (21), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) og Ethan Chapin (20) ble funnet brutalt drept i et studentkollektiv i den amerikanske byen Moscow i delstaten Idaho. Chapin bodde ikke i kollektivet, men overnattet hos kjæresten Xana Kernodle.

Halvannen måned senere ble den 28 år gamle kriminologistudenten Bryan Kohberger pågrepet og siktet for drapene hjemme hos sine foreldre i delstaten Pennsylvania. Det var spor knyttet til bilen hans som ledet amerikansk politi til Kohberger.

Deltar i gudstjenester

Siden pågripelsen har Kohberger sittet varetektsfengslet i fylkesfengselet Latah i Moscow i påvente av rettssak. Samtidig har det kommet ny informasjon om Kohlbergers liv i fengsel.

Ifølge Newsweek melder den amerikanske TV-kanalen Newsnation at Kohberger deltar i gudstjenester i fengselet.

– Jeg har ikke hørt noe om at han var spesielt religiøs tidligere, men tydeligvis går han i denne gudstjenesten. Han har samtaler med presten. Hva han snakker om, vet vi ikke, men vi har fått bekreftet at han går i gudstjenester, sa Newsnation-journalisten Brian Entin tidligere denne uken.

Etterlatte reagerer

Newnation opplyser også at den drapssiktede 28-åringen har tilgang til fengselets bibliotek og at han får kontakte enkelte utenfor fengselet via telefon eller videosamtaletjenesten Facetime.

– Hvis han blir oppringt, vil fengselsbetjentene gi ham en lapp, og så har han muligheten til å ringe eller Facetime dem tilbake, opplyser Newsnations Ashleigh Banfield, ifølge Newsweek.

Kohbergers tilgang til Facetime faller ikke i god jord hos ofrenes familier, som ifølge TV-kanalen reagerer med sinne på praksisen.

(Saken fortsetter under bildet).

Bryan Kohberger etter å ha blitt pågrepet i Pennsylvania. Foto: Monroe county Correctional / Reuters / NTB

Drapsnatten



Goncalves, Mogen, Kernodle and Chapin ble alle knivdrept av Kohberger. I tillegg til de drepte befant det seg to andre jenter i studentkollektivet på drapsnatten. Bethany Funk og Dylan Mortensen overlevde massakren, men ifølge informasjon som ble offentliggjort i etterkant av pågripelsen og siktelsen av Kohberger var ikke Mortensen langt unna fra å bli et femte offer.

Mortensen har oppgitt at hun så Kohberger rett i øynene sekunder etter at drapene var begått. Hun skal angivelig ha vært såpass godt skjult i mørket at gjerningspersonen ikke innså at hun sto der.

Hennes vitnesbyrd, samt en slire i skinn funnet i sengen like ved drepte Madison Mogen, og en hvit bil, ble avgjørende i jakten på det som viste seg å være Bryan Kohberger.

Etter å ha begått drapene skal Kohberger ha kjørt til foreldrene i Pennsylvania i den hvite bilen av type Hyundai Elantra, som ble politiets hovedspor i jakten på gjerningspersonen.

Kohberger var doktorgradsstudent ved fakultetet for kriminologi ved Washington State University da drapene fant sted. Motivet bak drapene er ikke kjent.

(Saken fortsetter under bildet).

Det var i dette huset de brutale drapene fant sted. Foto: Young Kwak / Reuters / NTB

Følte seg forfulgt

Et av ofrene, Kaylee Goncalves, fortalte sin far at hun følte seg forfulgt av en fremmed mann i tiden før hun og vennene ble drept.

Blant bevisene mot Kohberger er hans bevegelser i ukene før massakren. Både telefonen hans og hans hvite Hyundai Elantra skal ha besøkt området rundt kollektivet 12 ganger i løpet av ukene før drapene, hvor 11 av disse tilfellene var midt på natten.

Holder tilbake informasjon

Tidligere i mars ble det offentliggjort informasjon om våpen som ble beslaglagt hjemme hos Kohbergers foreldre. Politiet skal blant annet ha funnet flere kniver og en pistol av typen Glock 22, samt flere tomme pistolmagasin, ifølge Newsweek.

I januar beordret en dommer i fylket Latah i Idaho advokater, politiet og andre som jobber med saken om å ikke dele informasjon med offentligheten.

Senere ble også overlevende og ofrenes familier bedt om å ikke snakke eller skrive om saken.

Det er planlagt en høring i saken 26. juni i år. Da skal domstolen ta stilling til om påtalemyndigheten har nok bevismateriale til å kunne gjennomføre en rettssak.