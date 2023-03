Mann henrettet i Texas for 30 år gammel drapssak

Det var 52 år gamle Arthur Brown Jr. som torsdag kveld lokal tid fikk en dødelig injeksjon i fengselet i byen Huntsville, som ligger i den amerikanske delstaten Texas.

Brown har hele tiden hevdet at han er uskyldig.

– Det som skjer her i kveld, er ikke rettferdighet. Det er drap på en annen uskyldig mann, sa han.

Han hevdet også at myndigheten hadde gjemt beviser for å få ham dømt og henrettet.

Drapene han var dømt for, fant sted i Houston i juni for snart 31 år siden. De fire personene ble bundet fast og skutt i hodet under et narkotikaran. Ytterligere én person ble skutt under ranet, men overlevde.

Brown var den femte innsatte som ble henrettet i Texas i år og den niende i USA. Henrettelsen var den andre i Texas denne uken.