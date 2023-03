Etter at Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank gikk over ende i forrige uke, har børser over hele verden reagert markant. Frykten er at konkursene skal ha en smitteeffekt.

Det norske Oljefondet har investert milliarder av kroner i den amerikanske banken Silicon Valley Bank, som har kollapset. Nå har fondet tapt store verdier.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

I USA har panikken begynt å bre seg blant private bankkunder. Flere har tatt ut penger for å redde innskuddene sine. Nå har USAs president Joe Biden grepet inn og garantert amerikanerne at ingen risikerer å miste sparepengene.

«Aha! Ta den, amerikanere. Nyt det»

– Pengene deres er trygge. Det er ingen grunn til at folk skal løpe ned bankene for å ta ut pengene sine, forsikrer presidenten.

I Russland, som er under enormt økonomisk press etter massive vestlige sanksjoner, kommer det nå signaler om skadefryd over den amerikanske bankkrisen. Dette kom nylig til uttrykk på statlig russisk TV.

– De trodde alle bankene var en trygg havn. At uansett hva som skjer, vil pengene alltid være der. Ingen vil røre dem. Aha! Ta den, amerikanere. Nyt det, sa den russiske mediepersonligheten Vladimir Solovyov i sitt eget talkshow mandag kveld, skriver Newsweek . Han regnes som en av Putins nære allierte.

– De som står bak dette rotet skal bli holdt ansvarlige

Gjennomgangsmelodien er at Russland står stødig utenfor verdens finansmarkeder, og ikke er avhengig av økonomisk samhandling med Vesten.

Konkursene beskrives av nyhetsbyrå som den største bankkollapsen i USA siden finanskrisen mellom 2007 og 2009. Den gang brukte landet lang tid på å hente seg inn igjen. Spørsmålet er om dette bare er et forvarsel om hva som kan komme, og om konkursene er et symptom på større strukturelle utfordringer i USA.

– Jeg vil snakke om hvordan vi vil opprettholde et motstandsdyktig banksystem for å beskytte vår historiske økonomiske gjenoppretting. De som står bak dette rotet skal bli holdt ansvarlige, lovet Biden i en uttalelse.

– Nå kommer det gode nyheter

På russisk TV harseleres det nå over USAs bankvesen.

– Nå kommer det gode nyheter. Den ene amerikanske banken etter den andre må stenge, sa han. I løpet av de siste dagene har tre av dem gått over ende, og ifølge analytikere er minst ti til i faresonen, fortalte en leende Vladimir Solovjov til sine seere.

Han mener summene som er tapt i de nasjonale bankskandalene er «latterlig lave» sammenlignet med hvor mye penger USA har brukt på krigen i Ukraina.

– Dette har Russland ventet på de siste 20 årene

Også andre russiske medier har kastet seg på USA-hetsen. TV-kanalen RT tar til orde for at den amerikanske bankkrisen kan føre til kollaps av hele det vestlige finanssystemet.

Det samme melder den russiske storavisen Pravda, som mener kollapsen undergraver det amerikanske banksystemet over hele verden.

– Dette var det Russland hadde ventet på de siste 20 årene. Vi har alle ventet på det, og jeg håper det skjer, sier TV-journalisten Vitaly Tretyakov.

Tapene i Silicon Valley Bank anslås å være i størrelsesorden 2.000 milliarder kroner. Banken var regnet som den 16. største banken i USA.

Video: Unikt innblikk: Ukrainske fallskjermjegere ved frontlinjen