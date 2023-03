Russland ber USA stanse «fiendtlige» flyginger etter kollisjon

– Vi går ut ifra at USA vil avstå fra ytterligere spekulasjoner i mediene og stanse flyginger nær den russiske grensen, skriver ambassadør Anatolij Antonov på Telegram onsdag.

– Vi anser enhver handling med bruk av amerikanske våpen som åpenlyst fiendtlig, skriver han videre.

Tirsdag styrtet et amerikansk ubemannet fly i Svartehavet etter en kollisjon med et russisk jagerfly, ifølge USA. Russland nekter for at flyene kolliderte. Det ubemannede flyet var et MQ-9, en såkalt Reaper-drone.

Antonov ble kalt inn på teppet i det amerikanske utenriksdepartementet for å forklare seg om hendelsen.