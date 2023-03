Den fem etasjer høye boligblokken ble truffet da flere russiske raketter ble skutt mot byen.

De første meldingene gikk ut på at tre var drept, men lørdag opplyste redningstjenesten at flere døde var funnet i ruinene og at tallet har steget til elleve. En åtte måneder gammel jentebaby er blant de drepte.

Mange ble også skadd i angrepet, som skjedde på nattetid.