Et rekognoseringsfly fra den amerikanske marinen fløy over Taiwanstredet mandag i forbindelse med et oppdrag med den intensjon å hevde retten til å operere i internasjonalt luftrom. Dette til tross for sterke innvendinger fra det kinesiske militæret.

Det skriver CNN.

Flyet av typen P-8 Poseidon er et maritimt rekognoseringsfly med kapasiteter til å overvåke og angripe blant annet ubåter. Norge har kjøpt flere fly av typen for å erstatte det aldrende maritime patruljeflyet P-3 Orion.

Den var først den amerikanske marinen som meldte om overflyvningen mandag, og de kinesiske reaksjonene har ikke latt seg vente på.

Kina: Satte freden og stabiliteten i fare

Etter at overflyvningen ble offentlig kjent gikk talsmann for det kinesiske militæret oberst Shi Yi ut mot USA og anklaget landet for å skape unødvendige spenninger i regionen.

– Den amerikanske overflyvningen har bevisst forstyrret den regionale situasjonen og satt freden og stabiliteten over Taiwanstredet i fare, sier den kinesiske obersten ifølge CNN.

Det kinesiske militærets versjon av historien ble deretter omtalt i den kinesiske avisen Global Times som eies av den kinesiske staten. I avisen ble det hevdet at overflyvningen var en provokasjon med intensjon om å skape mer spenning mellom de to stormaktene.

Derfor er det bråk

Kinesiske myndigheter ved det kinesiske kommunistpartiet regner Taiwan som en del av sitt suverene territorium til tross for at de aldri har kontrollert øya. Det var etter at kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen i 1949 de kinesiske nasjonalistene som kjempet på den andre siden så seg nødt til å etablere sin egen nasjon på øya Taiwan.

I motsetning til Kina er Taiwan et demokratisk land. Øynasjonen har rundt 24 millioner innbyggere og støttes av USA.

Kina sender stadig fly og skip inn i Taiwanstredet for å opprettholde et militært press på Taiwan. Taiwanstredet skiller Kina fra Taiwan, og det er dette området Kina reagerer på at amerikanske fly flyr over.

Midten av Taiwanstredet har tradisjonelt sett fungert som en uformell grense mellom Kina og Taiwan, men de siste årene har Kina ignorert «grensen».

Det taiwanske militæret øver stadig på å forsvare øynasjonen. Foto: Sam Yeh / AFP / NTB

USA: Kina forbereder seg på noe

Samtidig som bråket rundt overflyvningen bygget seg opp gikk den amerikanske generalen Charles Flynn ut og advarte mot Kinas intensjoner i regionen.

– De øver, de eksperimenterer, og de forbereder styrkene på noe. Du bygger ikke opp en slik styrke for å bare forsvare og beskytte. Du bygger den sannsynligvis til andre formål, sa Flynn mandag, og henviste til Kinas stadig økende ansamling av militære styrker i regionen, ifølge CNN.

General Flynn er sjef for den amerikanske hæren i Stillehavsregionen. I tillegg til han har også sekretæren for den amerikanske hæren, Christine Wormuth, uttalt seg om situasjonen i regionen. Hun tror ikke en kinesisk invasjon av Taiwan vil skje i nærmeste fremtid, men mener USA må være klare til å reagere om Kina skulle gjøre noe drastisk.

– Vi må åpenbart forberede oss for å kjempe og vinne den krigen. Jeg tror den beste måten vi kan unngå å kjempe den krigen på er ved å vise landene i regionen at vi faktisk kan vinne den krigen, påpeker Wormuth.

Andre gang på en uke

Den amerikanske overflyvningen mandag var den andre USA gjorde på under en uke. Fredag forrige uke ble et amerikansk fly av samme type oppsøkt av kinesiske jagerfly da det fløy over stredet.

CNN-journalister var om bord i det amerikanske flyet da hendelsen fant sted.