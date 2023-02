Vladimir Makei hadde vært utenriksminister siden august 2021 da han døde uventet 26. november i fjor.

Utenriksdepartementet i Belarus kom med denne offisielle uttalelsen da dødsfallet ble kjent.

«Vladimir Makei har plutselig gått bort i dag», skrev utenriksdepartementet på sin offisielle Facebook-konto, uten å gi flere detaljer om omstendighetene rundt utenriksministerens plutselige død.

Belarus er en svært nær alliert av Russland og Vladimir Putin.

Taushet om omstendighetene rundt Makeis brå død



Nå skriver den belarusiske opposisjonspublikasjonen, Nasha Niva, at Vladimir Makei tok sitt eget liv. De viser til flere uavhengige kilder som skal ha inngående kjennskap til Makeis siste dager. Han var ikke syk før sin overraskende bortgang.

Kildene det refereres til, i det strengt lukkede landet, som er gjennomkontrollert av Lukasjenkos brutale sikkerhetsstyrker, skal være plassert innen landets helseinstitusjoner og offentlig administrasjon, skriver Ukrainska Pravda.

Etter at nyheten om dødsfallet ble kjent har det ikke kommet nye opplysninger om den dramatiske bortgangen før nå. Det statseide nasjonale nyhetsbyrået i Belarus, BelTA, har foreløpig ikke kommentert opposisjonsnettstedets opplysninger.

Visste at han ville bli vraket av Lukasjenko



President i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, er en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentjev / Sputnik / Kremlin Pool Photo via AP / NTB Foto: NTB

Dødsfallet forklares med en kombinasjon av faktorer som kan ha utløst selvmordet. Det vises til at de siste årene av ministerens liv var ledsaget av både politiske og personlige drama.

«Venner av Makei sier at han ble såret av kollapsen av kurset han ledet, og han følte seg ofte unødvendig, og noen ganger rett og slett upassende», skriver Nasha Niva.

Vladimir Makei skal ha visst at administrasjonen til Lukasjenko allerede hadde begynt å lete etter kandidater som kunne erstatte ham, og at han på den måten var klar over at statsrådperioden raskt nærmet seg slutten.

«Bedre å henrette for lojalitet enn for forræderi»

Makei skal også ha hatt familiære utfordringer. Da han ble funnet død hadde hans kone og deres yngste sønn flyttet til en annen leilighet. Da familien senere ikke fikk svar på flere telefonanrop, reiste Makeis eldste sønn for å oppsøke sin far. Det var da utenriksministeren ble funnet død hjemme i sin egen leilighet.

Et tidligere sitat av Vladimir Makei blir nå trukket fram etter hans død.

«Jeg husker ikke hvem som sa dette, men hvis du skal henrettes, er det bedre å henrette for lojalitet enn for forræderi,» sa Makei 1. april 2022, da det ble klart at Russlands plan om å gripe Ukraina mislyktes.

«En sann venn av Russland»

Kort tid etter Makeis brår død kom russiske myndigheter med denne kondolansen, ifølge CNN.

«Ledelsen og staben i utenriksdepartementet i den russiske føderasjonen sørger dypt over den altfor tidlige døden 26. til utenriksministeren i Belarus, Vladimir Vladimirovich Makei. En enestående diplomat og statsmann, en sann patriot som viet livet sitt til å tjene sitt moderland og beskytte dets interesser på den internasjonale arenaen, har gått bort», het det i uttalelsen.

Det ble også vektlagt at Makei var «en sann venn av Russland».

Garanterte at Russland ikke ville angripe via Belarus



I forkant av Russlands fullskala invasjon skal Makei i en telefonsamtale mellom forsvarsministrene i Belarus og Ukraina ha garantert at ingen ville angripe Ukraina fra Belarus territorium, meldte nyhetsbyrået i Belarus, BelTA.

Kort tid senere invaderte store russiske styrker fra sine oppmarsjområder inne i Belarus. Dermed var den blodige krigen i gang.

Den 13. desember ble Sergei Aleynik utnevnt til ny utenriksminister av president Alexander Lukasjenko.

