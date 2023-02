Kasparov: Ukraina må vinne for Russlands framtid

– Frigjøringen fra Putins fascisme må komme gjennom Ukraina, sa Kasparov på en paneldiskusjon om Russland demokratiske framtid på den store sikkerhetskonferansen i München.

– Russere lever i en boble. Den kan ikke sprekke om ikke ideen om imperiet kollapser på grunn av et militært nederlag, la han til.

Kasparov, som forlot Russland for rundt et tiår siden, sa at «krigen vil bli tapt når de innser at de taper krigen» – og ikke gjennom å bedømme kapring og tap av territorium.

I panelet satt også blant andre den tidligere oljemilliardæren og Putin-kritikeren Mikhail Khodorkovskij.

Han satt ti år i fengsel for underslag og skatteunndragelse i milliardklassen før han ble benådet av Putin i desember 2013. I dag lever han, i likhet med Kasparov, i eksil.

Historieomskriving

Også Zjanna Nemtsova, datter av den myrdede regimekritikeren Boris Nemtsov, og Irina Sjtsjerbakova, medgrunnlegger av den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial, deltok i panelsamtalen.

Memorial, som ble stengt ned av russiske myndigheter i 2021, vant i fjor Nobels fredspris sammen med ukrainske Senteret for borgerrettigheter (CCL) og belarusiske Ales Bjaljatski.

Sjtsjerbakova sier seg enig i at ukrainsk triumf i krigen er uunnværlig for Russlands framtid, og sier at det nå pågår «ren og skjær manipulasjon» i Russland.

«Historien blir skrevet om» fordi russere ikke «føler at de trenger å forholde seg til forbrytelsene som ble begått» under Sovjetunionen, sier hun.

Må nå ut til folk

Nemtsova la til at «en av feilene etter Sovjetunionens fall er at det ikke ble gjort nok for å forklare til folk hva demokrati betyr».

– For et mulig demokratisk Russland i framtida, må vi snakke til det russiske samfunnet – majoriteten av folket er nøytralt, ikke interessert i Ukraina og tror ikke de kan ha noen innflytelse, så de gir opp, sa hun.

– Vårt viktigste oppdrag er å hjelpe dem med å reflektere rundt grusomhetene som er begått i Ukraina.