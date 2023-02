Om elleve dager, 24. februar, er det ett år siden Russland gikk til krig mot Ukraina. Krigen har vært svært brutal, og eksperter har latt seg overraske over det lave nivået på de russiske styrkene. Det siste halvåret har Ukraina vunnet tilbake en rekke områder.

De siste ukene har Ukraina og vestlige eksperter spådd at Russland kan starte en ny offensiv. Torsdag skrev den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW) at Russland har startet en storoffensiv på flere fronter i Øst-Ukraina.

Missil- og cyberangrep

Førsteamanuensis og hovedlærer Tom Røseth på Forsvarets høgskole utelukker ikke at Russland kan finne på noe spesielt på årsdagen for krigen.

– Det er økt sannsynlighet for at Kreml velger missil- og cyberangrep mot sentrale og vestlige deler av Ukraina på eller rundt ettårsdagen for invasjonen, sier han til ABC Nyheter.

Røseth peker ut byen Bakhmut som trolig viktig for russerne.

– Kreml ønsker nok å ha noe å vise til 24. februar, trolig er Bakhmut by et viktig symbolsk mål, slik Mariupol var etter lange harde kamper. Men ukrainerne lar seg neppe isolere her, og vil heller trekke seg ut om nødvendig til nye posisjoner ti km lenger vest, poengterer han.

Venter Ukraina følger ekstra godt med

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen sier det er vanskelig å si om Russland kommer til å foreta seg noe spesielt 24. februar.

– Det kommer an på om de vurderer å ha noe å tjene på det, da Ukraina ventes å følge ekstra godt med og forberede seg dersom de oppdager noe, sier han.

Ydstebø trekker også frem Bakhmut som et mål for Russland.

– Det vil nok også avhenge av situasjonen på bakken, det å ta Bakhmut kan være en realistisk ambisjon, når en ser på tempoet i framgangen og de styrkene Russland bruker – og forbruker – i den offensiven. Det kan selvsagt også komme missil- og droneangrep mot sivile mål.