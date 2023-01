I forrige uke ble det kjent at en høytstående general i det amerikanske luftforsvaret advarer om at USA kan havne i militær konfrontasjon med Kina om to år.

– Jeg håper at jeg tar feil. Men magefølelsen min sier meg at vi kommer til å krige i 2025, skrev general Mike Minihan i et internt notat som begynte å sirkulere i sosiale medier fredag og som senere ble bekreftet som ekte av Pentagon.

Minihan mente det i hovedsak kom til å dreie seg om Taiwan.

Han oppfordret så sine kommandører til å presse alle enhetene sine til å oppnå maksimal operativ kampberedskap i år. Dette for å avskrekke, «og, hvis nødvendig, bekjempe» Kina.

Den pensjonerte amerikanske generalen Jack Keane, nå formann i styret til den amerikanske tenketanken Institute of the Study of War (ISW), er ikke like sikker. Men mener det er tydelig at USA er uforberedt på en eventuell krig med Kina.

Eks-general: Slik forhindrer vi krig

– Realiteten er, og det vi bør fokusere på, er at vi ikke er så forberedt som vi burde være. Vi har ikke en effektiv militær avskrekking i regionen. Kina har flere skip, flere fly og flere missiler enn USA har, sier han til Fox Business, ifølge Newsweek.

Tidligere general i det amerikanske forsvaret, Jack Keane, mener USA ikke er forberedt på en krig med Kina. Foto: Rick Wilking / Reuters / NTB

Dette innebærer også utstyr USAs allierte har i området, legger han til.

Keane mener derfor det haster å øke Taiwans krigsberedskap og viser til at det er et etterslep på militært utstyr verdt 190 milliarder kroner som skal sendes fra USA til Taiwan, som øystaten allerede har betalt for.

Dette mener han USA må ordne opp i.

– Vi må hjelpe Taiwan, og vi må fikse vårt eget problem. Det er egentlig det vi bør fokusere på. La oss fjerne risikoen og være forberedt, det er slik vi forhindrer krig. Vi forhindrer krig ved å være forberedt på det, sier han.

Økende spenning

Forestillingen om en krig mellom USA og Kina har blitt mer og mer realistisk det siste året etter hvert som spenningene rundt Taiwan har økt.

I løpet av 2022 doblet antallet kinesiske flyvninger i Taiwans konrollsone seg. Kontrollsonen, den såkalte air defense identification zone (ADIZ), er området der taiwanske myndigheter identifiserer og kontrollerer lufttrafikken av hensyn til nasjonal sikkerhet.

Kina gjennomførte også flere militærøvelser rundt Taiwan i fjor. Den største kom like etter at den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosi besøkte Taiwan i august i fjor.

Det spås at spenningen mellom Kina, Taiwan og USA kan fortsette å øke i 2023.

USAs president Joe Biden uttalte i september i fjor at USA ville forsvart Taiwan mot en uprovosert kinesisk invasjon.

Selve uenighetene mellom Kina og Taiwan strekker seg tilbake til 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen mot nasjonalistene. Sistnevnte søkte derfor tilflukt på øya Taiwan.

Kina anser Taiwan som kinesisk territorium og straffer land som oppretter diplomatiske forbindelser med øya. De fleste land følger det som omtales som «ett-Kina-prinsippet», det vil si at de ikke anerkjenner øya som et eget land.