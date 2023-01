Hva som rører seg innenfor Kremls vegger er det kun de færreste som vet. Noen lekkasjer er kommet ut, men president Vladimir Putin skal ha stålkontroll på hva som slipper ut og hva som forblir i den indre kjerne.

På utsiden, derimot, er det mange som har meninger om hva som rører seg i Kremls maktkorridorer. Noen har hevdet at Putin er alvorlig syk, mens andre har hevdet at han bruker dobbeltgjengere.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har til og med uttalt at han er i tvil om Putin fortsatt lever.

Slik fortsetter spekulasjonene om hvem som egentlig styrer og hvordan Russland styres. Samtidig fortsetter krigen med uforminsket styrke. Det er ventet nye offensiver fra begge land i nær fremtid.

– Putin begynner å se ut som en annenrangs diktator

Putins tidligere taleskriver, Abbas Gallyamov (Skjermdump fra YouTube)

Nå rykker en av Putins tidligere taleskrivere, Abbas Gallyamov, ut med påstander om at det skal være stor frustrasjon innad i ledelsen i det russiske militæret.

Det har også tidligere kommet rapporter om tilsvarende misnøye, og Putin har allerede omrokkert på flere av de øverste generalene flere ganger. Noen er avsatt, mens andre er degradert, forfremmet eller omplassert.

– Et militærkupp i Russland er sannsynlig ettersom president Vladimir Putin begynner å se ut som en «annenrangs diktator», sier Putins tidligere taleskriver, Abbas Gallyamov, skriver Business Insider.

– De kan snart snu seg mot ham i et kupp

Gallyamov har ikke jobbet for Putin siden 2010, og har levd i eksil i Israel siden 2018. Han har fortsatt kontakter innad i det russiske maktapparatet, og følger utviklingen i hjemlandet tett.

– Det store flertallet av befalene i hæren til en autoritær nasjon er ikke trofaste tilhengere av myndighetene, men løpende opportunister. De kan snart snu seg mot ham i et kupp. Kommandører vil kjempe på siden av den som virker mest sannsynlig å vinne, skriver Gallyamov i en kronikk i opposisjonsmediet Mozhem Obyasnit, ifølge Daily Beast.

– Putin forvandler seg fra en stor strateg til en vanlig diktator

Han tror at generalenes frustrasjoner over problemer på slagmarken skaper intern splid blant Russlands militære ledelse, og at det kan legge grunnlaget for et mulig militærkupp.

– Etter hvert som problemer hoper seg opp i landet og hæren, som myndighetene ikke klarer å løse, forvandler Putin seg stadig mer i folks øyne fra en stor strateg til en vanlig diktator, mener Putins tidligere taleskriver.

Han mener alt nå liger til rette for at de militære vil ta saken i egne hender, fjerne Putin, og ta over kontrollen, både politisk og militært.

– Jo lenger krigen varer, jo klarere blir dens meningsløshet. Etter måneder med utbredte rapporter om russiske tropper som gjør opprør mot sine befal, finnes alt som trengs for å tenne lunten til et militærkupp, fastholder Abbas Gallyamov.