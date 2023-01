Russisk tenåring kritiserte krigen – risikerer opptil ti års fengsel

I Arkhangelsk-regionen i Russland sitter 19 år gamle Olesjia Krivtsova i husarrest med fotlenke, mens hun venter på at rettssaken mot henne skal starte.

Tenåringen risikerer opptil tre års fengsel for å ha diskreditert den russiske hæren og opptil syv år under loven om rettferdiggjøring av terrorisme.

Dette har ført til at Krivtsova har blitt plassert på en liste over terrorister, på lik linje med IS , al-Qaida og Taliban.

Det skriver CNN.

Anti-Putin tatovering

Mens Krivtsova sitter i husarrest har hun forbud mot å gå på nettet og bruke andre former for kommunikasjon.

Det var nettopp internett og sosiale medier som skapte trøbbel for henne i utgangspunktet. Hun skal blant annet ha publisert et innlegg på Instagrams historiefunksjon om eksplosjonen på Krim-broen i oktober, og kritiserte Russland for å invadere Ukraina.

Hun skal også ha delt et kritisk innlegg på et forum for studenter ved universitetet hun studerer.

Det er derimot ikke Krivtsovas første møte med russiske myndigheter. Også i mai i fjor ble hun anklaget for å diskreditere den russiske hæren ved å distribuere anti-krigsplakater

19-åringen er også kritisk til Russlands president Vladimir Putin. Dette viser hun med sin anti-Putin tatovering.

En edderkopp, med Putins ansikt som hode og teksten «Storebror ser deg», et uttrykt brukt om overvåkingssamfunnet, pryder den ene ankelen hennes.

Ikke den første

– Olesjias sak er ikke den første, og heller ikke den siste, sier Aleksej Kisjin, Krivtsovas advokat, til CNN.

Ifølge den uavhengig russisk menneskerettighetsmedieprosjektet OVD-Info, skal det ha blitt ført minst 61 saker i Russland i 2022 på anklagene om rettferdiggjøring av terrorisme på internett. 26 av sakene har hittil ført til domsavsigelse.

Olesjias mor, Natalya Krivtsova, mener regjeringen bruker datteren for å gi en advarsel til befolkningen, og reagerer sterkt på at 19-åringen blir «offentlig pisket» for å ikke holde synspunktene sine for seg selv.

– Hun har en økt rettferdighetssans, noe som gjør livet hennes vanskelig. Manglende evne til å tie er nå en stor synd i den russiske føderasjonen, sier moren hennes til CNN.