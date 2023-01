I oktober 2020 kantret en fiskebåt med 22 flykninger på vei fra Nord-Frankrike over til Storbritannia. Under redningsaksjonen i Den engelske kanal ble flere av flyktningene reddet opp fra havet, men en familie på fem fra Iran var ikke like heldig.

De fem familiemedlemmene druknet. Det gjorde også halvannet år gamle Artin Irannezhad som ble tatt av strømmen og ble funnet i vannkanten på Karmøy i Rogaland 1. januar 2021.

Nå er fire menn dømt i Frankrike for organisert menneskehandel og uaktsomt drap. Det skriver Stavanger Aftenblad.

De to dømte fra Danmark

Den ene av de to domfelte er en 38 år gammel iransk mann bosatt i Viborg i Danmark. Han har tidligere vært mistenkt for å være en del av et nettverk av menneskesmuglere fraktet flyktninger fra Frankrike til Storbritannia over Den engelske kanal. Seilasene er betegnet som farlige, skriver dansk TV 2.

38-åringen har sittet fengslet i Frankrike siden september 2021.

Den andre fra Danmark er en 33 år gammel iransk mann bosatt i Hedensted Kommune.

De to andre har også iransk bakgrunn. Alle nektet straffskyld.

Aftenbladet skriver at aktor i saken, Amelié Le Salt, kritiserte mennene i krasse ordelag. Hun sa de manglet respekt for menneskeliv og at de kaldblodig utnyttet desperate mennesker.

Gutten i vannkanten

Da den 15 måneder gamle gutten som ble funnet i vannkanten på Karmøy klarte man ikke innledningsvis å identifisere vedkommende.

I juli 2021 ble identiteten bekreftet å være Artin Irannezhad. Artin var den yngste i den iranske familien på fem.