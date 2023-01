Det var natt til søndag at to menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadd i en skyteepisode ved Nationaltheatret i Oslo sentrum.

– De to ble pågrepet fredag morgen klokka 5 i Milano i Italia, sier politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt.

De ble pågrepet av italiensk politi. Norsk politi har vært i kontakt med forsvarerne deres, som opplyser at de pågrepne har ønsket å komme tilbake til Norge raskt.

– Vi har ikke sagt så mye om ferden, men vi har noen indikasjoner om reiserute, sier Metlid til NTB.

De siktede kan være tilbake i Norge allerede neste uke, opplyste politiet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Bred etterforskning

Pågripelsen kommer som følge av en bred etterforskning, samt et samarbeid med Kripos, opplyser politiadvokat Christian Hatlo i Oslo-politiet.

– Vi har hatt indikasjoner på at de siktede har forlatt landet i noen dager, vi har fulgt dem gjennom en rute som gikk via Sverige, Danmark og Tyskland før de til slutt ankom Italia.

Til NTB sier Hatlo ferden skal ha begynt i en bil, men noe mer om hvordan de har reist, er ikke kjent ennå.

Politiet ønsker ikke å kommentere noe om omstendighetene rundt pågripelsene, men Metlid sier at gjerningsmennene har gjort hva de kan for å unngå oppmerksomhet og ikke bli tatt. Det er samtidig uklart hvordan de pågrepne stiller seg til siktelsen, opplyser Hatlo.

På spørsmål om hendelsen kan knyttes til kriminelle miljø, svarer Metlid at de ikke vil konkludere for rakst.

– Jeg tenker at vi ikke har konkludert med noe motiv ennå. Vi vet om to kriminelle miljø noen av personene er knyttet til. Det er klart at da må vi se om dette kan ha en medvirkende årsak, og om tidligere konflikter kan ha hatt en betydning.

Motiv er fremdeles en del av etterforskningen.

Jobbes med flere teorier

– Vi er åpne for flere mulige teorier, og vi er kjent med konfliktnivået. Her må vi etterforske miljøer eller tilknytning til dem. At de to grupperingene møttes ute den natten, er noe av det vi må finne ut av, sier Hatlo.

Politiet er allerede kjent med Young Guns, men Hatlo beskriver gruppens aktivitet den siste tiden som rolig.

Tidligere har ikke politiet ønsket å utdype om skytingen kan ha sammenheng med en knivstikking i Lillestrøm tidlig i desember 2022.

– Vi er kjent med denne hendelsen og vi er godt kjent med de involverte der. Vi kan se på den som mulig motiv for denne hendelsen, sier Hatlo til NTB.

Ukjent hvordan de stiller seg til siktelsen

Den ene mannens forsvarer Ole Petter Drevland opplyser at det er for tidlig å si noe om hvordan hans 20 år gamle klient stiller seg til siktelsen.

– Jeg har ikke diskutert siktelsen med ham, skriver han i en SMS til NTB.

Den andre siktede er 22 år gammel. Hans forsvarer Usama Ahmad skriver i en SMS til NTB at mannen ikke har fått noen siktelse presentert ennå, og at de må komme tilbake til hvordan han stiller seg til den på et senere tidspunkt.

Ahmads klient samtykker til utlevering og ber om at denne skjer så raskt som mulig.

Etterlyst internasjonalt

De to som ble skadd i forbindelse med hendelsen, er avhørt, men politiet har så langt ikke ønsket å si noe om hva de har fortalt.

I etterkant av skytingen ble to personer etterlyst nasjonalt og i utlandet. Politiet tok høyde for at de kan befinne seg i utlandet. Politiet valgte onsdag å gå ut med bilde av mannen de mener er skytteren fra skyteepisoden natt til søndag. Han er siktet for drapsforsøk.

En tredje mann var pågrepet, men ble løslatt på tirsdag. Han er ikke lenger siktet for medvirkning til drapsforsøk.