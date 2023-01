I sin daglige Twitter-oppdatering om krigen i Ukraina skriver det britiske forsvarsdepartementet at Russland kan sende stridsvogner av typen T-14 Armata til Ukraina.

Departementet viser til satellittbilder som viser stridsvogner av typen T-14 på et treningsfelt som flere russiske enheter har vært innom rett før de ble sendt til Ukraina.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

«Høy risiko»

Det britiske forsvarsdepartementet tviler imidlertid på at de russiske styrkene kommer til å bruke T-14-stridsvognene i kamp hvis typen sendes til Ukraina.

Departementet forbinder bruk av stridsvognen i kamp med «høy risiko» for Russland sin del og begrunner dette med at stridsvognene er nye og at utviklingen og produksjonen av T-14 Armata har vært preget av problemer.

– Usannsynlig at offiserer vil stole på stridsvognen i kamp, skriver departementet på Twitter.

Ifølge det amerikanske mediet Insider er stridsvognen kapabel til å skyte ned raketter Ukraina effektivt har ødelagt russiske stridsvogner med i løpet av krigen, som om få uker har pågått i et år. På papiret skal T-14 Armata inneha avanserte sensorer og droner og store mengder ammunisjon.

– Hvis Russland sender T-14 vil det mest sannsynlig skje for propagandaens skyld, konkluderer britene med.

Ikke alene

T-14 Armata er ikke det eneste moderne russiske kampvåpenet Russland angivelig ikke tør bruke i strid. Russland har også vært svært forsiktig med å benytte seg av sitt nyeste jagerfly i luftrommet over Ukraina.

På tegnebordet ble jagerflyet Sukhoi S-57 designet som et toppmoderne femtegenerasjons jagerfly med evne til å være lite synlig på fiendtlig radar. Hvilke kapasiteter flyet faktisk har er omdiskutert.

Eksperter mener Ukraina har et for godt luftvern, og at Russland derfor ikke tør å benytte seg av flyet i kamp.