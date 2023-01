– Den ukrainske hæren jobber tydelig og harmonisk. vi har mye å lære av dem, sier Jevgenij Prigozjin i en uttalelse gjengitt av The Moscow Times.

Den paramilitære gruppen Wagner har lenge kjempet hardt for å få kontrollen over den strategisk viktige byen Bakhmut i Donetsk fylke.

Wagner-sjefen advarte mot at ukrainske hæren ikke virker å ville trekke seg tilbake fra Bakhmut, og at dette kan føre til at det fortsatt vil ta lengre tid å få kontroll over byen.

Han presiserer likevel at bosetningene i Artemovsk vil bli tatt. Artemovsk er et russisk navn for Bakhmut.

Kommer stadig nærmere Bakhmut

Wagner er et privat, militært selskap med leiesoldater og har sin base sørvest i Russland. De har i økende grad blitt brukt som frontlinjesoldater i krigen mot Ukraina og har i det siste blitt særlig profilert i forbindelse med kampene rundt Bakhmut og Soledar.

Prigozjin hevdet også torsdag at Bakhmut-forstaden Klishchiivka nå var under deres kontroll. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Klishchiivka er drøye ni kilometer fra Bakhmut.

I konflikt med Kreml

Prigozjin havnet nylig i klinsj med Kreml om æren for at byen Solidar, nær Bakhmut ble erobret. Wagner-sjefen hevder seieren kom takket være hans leiesoldater, og ikke den russiske hæren. Det var ikke Kreml enig i.

– De forsøker konstant å stjele seire fra Wagner PMC og undergraver leiesoldatenes bragder, sa Prigozjin i en uttalelse på den krypterte tjenesten Telegram.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov under et tidligere pressemøte. Foto: AP

Ifølge tankesmia Institute for the Study of War forsøker Kreml å kuppe Prigozjins voksende makt ved å ta ytterligere kontroll over informasjonsspredningen i Russland, og samtidig statuere at selv om Prigozjin regjererer på meldingstjenesten Telegram, så er det Putin som har kontroll på russisk media.

Mandag gikk Kreml-talsmann Dmitrij Peskov ut og hevdet at ryktene om splid mellom Kreml og Prigozjin kun er «et resultat av informasjonsmanipulering», hvor han understreker at selv om de fleste slike forsøk på å manipulere informasjonen kommer fra «Russlands fiender», så har Kreml også «venner» som oppfører seg på lignende vis.