Eksperter: Derfor bruker ikke Putin sitt mest moderne jagerfly i Ukraina

Russland har ved flere anledninger skrytt av sitt nyeste jagerfly Sukhoi Su-57. På tegnebordet ble flyet designet som et toppmoderne femtegenerasjons jagerfly med evne til å være lite synlig på fiendtlig radar. Hvilke kapasiteter flyet faktisk innehar er imidlertid omdiskutert.

Til tross for flyets påståtte kapasiteter benytter ikke Russland og landets president Vladimir Putin seg av det i Ukraina , opplyste britisk etterretning tidligere denne uken.

– Ukrainsk luftvern er sofistikert

Eksperter mener Ukraina nå har et for godt luftvern, og at Russland derfor ikke tør å benytte seg av flyet i kamp. Det skriver Insider.

– Ukrainerne har så langt lykkes i å forsvare luftrommet sitt fordi russerne ikke har vært i stand til å lokalisere og ødelegge ukrainske mobile rakettsystemer, sier Justin Bronk, luftmaktekspert ved Royal United Services Institute (RUSI), til Insider.

Professor Matthew Ford ved Det svenske forsvarsuniversitetet viser også til Ukrainsk luftvern som hovedårsaken bak Russlands tilbakeholdenhet.

– Det faktum at de ikke sender det i kamp forteller oss at ukrainsk luftvern er sofistikert og er i stand til å ta ut russiske fly, sier han til det amerikanske mediet.

Russlands president Vladimir Putin viste frem Russlands Sukhoi SU-57 til Tyrkias president Recep Tayyip Edogan i 2019. Foto: Maxim Shipenkov / Reuters / NTB

Hvor mange Su-57 har Russland?

En annen grunn til at flyet ikke brukes i kamp kan være at Russland kun har et lite antall Su-57 i sin flyflåte, opplyser Bronk ved RUSI.

Hvor mange Su-57 Russland har er uklart, men det britiske forsvarsdepartementet har satellittbilder som viser fem slike fly stå parkert på det som er den eneste kjente Su-57-flybasen i Russland, skriver Insider.

Oppnådde ikke luftherredømme

Til eksperters overraskelse klarte ikke Russland å opprette luftherredømme over den Ukrainske slagmarken i løpet av den innledende fasen av invasjonen, til tross for at angrepsmakten har en fordel både når det gjelder både antall og teknologi.

Heller ikke til dags dato kontrollerer Vladimir Putins styrker luftrommet, og vanskeligere kan det bli.

I desember kunngjorde det amerikanske forsvarsdepartementet at USA vil forsyne Ukraina med luftvernsystemet Patriot. Det svært avanserte missilsystemet er i stand til å skyte ned ballistiske missiler, fly og droner.