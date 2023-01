Siden Russlands president Vladimir Putin iverksatte den russiske invasjonen av Ukraina i februar i fjor har Ukraina mottatt tonnevis med militært utstyr fra vestlige støttespillere, hovedsakelig Nato-land. Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov mener Ukraina i praksis har blitt et medlem av forsvarsalliansen Nato i løpet av krigen. Det sier han i et intervju med BBC.

– Ukraina, og de væpnede styrkene, har blitt et medlem av Nato. Ikke juridisk, men i praksis, sier forsvarsministeren og viser til den overveldende materielle støtten Ukraina har fått fra Nato-land.

– Det er et faktum

Ukraina har i årevis søkt om å tilslutte seg Nato, noe Vladimir Putin har beskrevet som en sikkerhetstrussel for Russland.

Artikkel 5 i Nato-traktaten sier at et væpnet angrep mot ethvert medlem skal betraktes som et angrep mot alle. Det vil at andre Nato-land hadde vært forpliktet til å forsvare Ukraina hvis landet hadde vært Nato-medlem.

Reznikov mener at kommentaren om at Ukraina i praksis er et Nato-medlem ikke ville bli sett på som kontroversiell.

– Hvorfor skulle det være kontroversielt? Det er sant. Det er et faktum, sier Reznikov til BBC.

Støtten renner inn

I desember kunngjorde det amerikanske forsvarsdepartementet at USA bidrar med en støttepakke verdt rundt 1,85 milliarder dollar. Pakken inneholder det svært avanserte luftvernsystemet Patriot.

Nylig har har flere vestlige makter åpnet opp for å forsyne Ukraina med moderne stridsvogner, deriblant Polen og Storbritannia.

Under intervjuet med BBC sier forsvarsminister Reznikov at han er sikker på at Ukraina vil få flere stridsvogner, jagerfly og langtrekkende missiler fra vestlige land.