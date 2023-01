Ekspert: Derfor bruker Putin skuespillere på propagandabilder

Etter de ferske bildene Kreml publiserte nyttårsaften, hvor Vladimir Putin er avbildet med det som omtales som «krigshelter», har flere tatt til sosiale medier for å avsløre den russiske presidenten.

I løpet av årene kan man se at flere av de samme menneskene går igjen på Putins bilder, i det som skal ha vært møter med det russiske folk.

Den blonde kvinnen, som er en av Putins krigshelter på nyttårsbildet, skal også ha fremstått som både fisker og kirkegjenger i løpet av de siste årene.

På bildet under vises fire mennesker som skal være fiskere.

Det er to årsaker til hvorfor Putin har med seg skuespillere i stedet for å møte reelle folk, ifølge hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth. Foto: Kreml

Flere har påpekt hvor like disse fire fiskerne er de fire aktørene fra påskegudstjenesten i 2015.

For å være i nærheten av Putin, må man først være i isolasjon i en viss periode for å sykdomssikres, ifølge Røseth. Foto: Kreml

Derfor bruker han skuespillere

Til TV 2 forteller Tom Røseth at det absolutt er mulig at det er gjentagende folk som egentlig er fra Putins sikkerhetsgarde som opptrer som vanlige personer.

Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

Ifølge Røseth er det to årsaker til hvorfor Putin har med seg skuespillere i stedet for å møte reelle folk.

Putin er veldig redd for covid-19 og sin egen helse, og han er redd for egen sikkerhet.

– For å være i nærheten av Putin, må man først være i isolasjon i en viss periode for å sykdomssikres. Det er også fordi han er så redd for covid-19 at han holder stor avstand når han opptrer offentlig, sier Røseth til TV 2, samtidig som han poengterer at denne redselen er noe russiske styresmakter forsøker å underspille.

– Putin har vist sykdomstegn som ikke er, og aldri kommer til å bli, bekreftet. Hans helse er en statshemmelighet. Redsel og tiltak som avstand forsøkes å bli vridd til en demonstrasjon av makt og autoritet, sier Røseth.

Ville kopiere Zelenskyj

På sosiale medier er det flere som har lagt merke til at de samme personene går igjen i Putins bilder.

Den ukrainske advokaten og menneskerettsaktivisten Oleksandra Matvijtsjuk er leder for Center for Civil Liberties. I 2022 vant hun Nobels fredspris. På nyttårsaften latterliggjorde hun den russiske presidenten på Twitter.

«Putin ville kopiere Zelenskyj, som kom til de ukrainske forsvarerne i Bakhmut. Men etter ti måneder med krig, er det til og med mangel på utvalg av skuespillere i Russland.», skriver Matvijtsjuk.