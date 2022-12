Vi har i dag bare kartlagt, observert og utforsket om lag 20 prosent av havet. Enormt mye skjuler seg fremdeles under havoverflaten.

Blant fisker, dyr, koraller og sand finnes det også mange spor etter oss mennesker. For eksempel en god del skipsvrak.

Kanskje det mest kjente av dem, Titanic, er lokalisert på havbunnen i Atlanterhavet, men det er ikke svært langt fra alene. FN anslår at det er mer enn tre millioner skipsvrak på havbunnen, skriver NRK. Flere av disse inneholder skjulte skatter, og er fortsatt ikke funnet.

Her er sju av de mest kjente uoppdagede skipsvrakene vi vet finnes der ute et sted:

Santa Maria, Haiti (1492)

Santa Maria, som også gikk under navnet La Gallega, var et av tre skip brukt av Christopher Columbus under sin første reise over Atlanterhavet i 1492. Det var det største av de tre, og fikk derfor betegnelsen «flaggskipet».

Oljemaleri av Christopher Columbus på Santa Maria. Foto: Emanuel Leutze - https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/descubrimiento-de-america-carne-salada-cucarachas-un-bano-jaula-y-otros-pormenores-que-pocos-conocen-nid12102021/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17318667 / Wikipedia

Skipet gikk imidlertid på grunn første juledag 1492, utenfor kysten av Haiti.

Ifølge CNN skal en ydmyk dekksgutt ha tatt på seg skylden for at skipet sank. Den uerfarne sjømannen skal ha tatt rattet etter at Columbus la seg for å sove litt, og kort tid etter krasjet han skipet inn i et korallrev.

Etter at skipet traff korallrevet skal det ha blitt delvis demontert for å skaffe tømmer til Fort Navidad, eller «Julefortet», hvor de sies huset den første spanske bosetninen i «den nye verden».

Skroget ble imidlertid igjen, og har vært et yndet mål for vrakjegere.

I mai 2014 hevdet arkeologen Barry Clifford at han tilfeldigvis hadde funnet Santa Maria.

De skal ha funnet vraket allerede i 2003, men da ikke forstått hva de hadde kommet over.

Unesco kunne derimot avkrefte at det var Santa Maria Clifford og hans menn hadde funnet. Skipet de hadde funnet var nemlig fra en mye senere periode.

Flor de la Mar, Sumatra (1511)

Flor de la Mar. Foto: Francisco Rodrigues, Joaquim de Mello - Roteiro de Malacahttps://archive.org/details/albumdoseculo00unse/page/21/mode/1upMello, Joaquim de (1898). Centenario Indiano, Album Século; Marinha Histórica do Século XV e XVI. Lisboa., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18170481 / Wikipedia

Det portugisiske handelsskipet fra 1500-tallet kjørte jevnlig mellom India og Portugal.

Med sin størrelse, 118 fot lang og 111 fot høy, ble skipet betegnet som et beist.

Skipet ble derfor allerede ansett for å være utrygg, da det gikk ned, i en kraftig storm utenfor Sumatra i Indonesia i 1511.

Skipet ble brukt av adelsmannen Afonso de Albuquerque, som var på vei tilbake fra erobringen av Malacca, den gang det største kommersielle sentrum i Øst-India. FLor de la Mar ble brukt til å frakte den enorme skatten Albuquerque hadde plyndret plyndret fra sultanen av Malaccas palass tilbake til Portugal og den portugisiske kongen

Ifølge CNN døde mesteparten av mannskapet i forliset. Albuquerque ble imidlertid reddet ved å bruke en improvisert flåte.

Forsøk på å lokalisere skipsvraket har skapt flere diskusjoner ettersom både Portugal, Indonesia og Malaysia krever rettighetene til bergingen.

SS Waratah, Durban, South Africa (1909)

SS Waratah var et passasjerskip lagd for å reise mellom Europa og Australia, med et stopp i Afrika.

På sin andre tur forsvant Waratah sporløst kort tid etter å ha forlatt byen Durban i dagens Sør-Afrika i 1909 – altså bare tre år før Titanic gikk ned på sin jomfrutur over Atlanterhavet.

Om bord i skipet var det 211 passasjerer og mannskap.

Foto: Allan C. Green - Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72049121 / Wikipedia

Da det ikke dukket opp i Cape Town som planlagt, ble det etter hvert satt i gang en leteaksjon. Letemannskapene lyktes derimot ikke i søket.

I senere tid har det vært flere forsøk på å lokalisere vraket. Særlig oppdageren Emlyn Brown har vært opptatt av å finne Waratah. Det ble gjort forsøk i 1983, 1989, 1991, 1995 og i 1997. I 1999 ble det rapportert at Browns team hadde lyktes i jakten på skipet, men i 2001 avslørte et dykk at vraket var av et handelslasteskip hadde blitt offer for en tysk ubåt under andre verdenskrig.

En av teoriene er at passasjerskipet ble tatt av en monsterbølge.

I 2004 erklærte Brown, som da hadde brukt 22 år på å lete etter Waratah, at han ga opp søket:

– Jeg har brukt opp alle alternativene. Nå har jeg ingen anelse om hvor jeg skal lete, sa han til The Guardian.

Le Griffon, Lake Michigan (1679)

Le Griffon. Foto: Father Louis Hennepin – (Utrecht, 1697), Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12675033 / Wikipedia

Le Griffon var et fransk seilfartøy som krysset de store innsjøene Lake Erie, Lake Huron og Lake Michigan.

Det var den største skipet som seilte innsjøene på den tiden. Den nøyaktige størrelsen og konstruksjonen til Le Griffon er derimot ikke kjent, men mange forskere tror hun var en 45-tonns seilskute.

Skipet ble blant annet brukt av franskmennene til å handle med de lokale stammene på en øy i Lake Michigan. Dette gjorde skipet den 18. september 1679, men på tilbaketuren forsvant skipet med alle seks besetningsmedlemmene om bord.

Flere teorier om hva som skjedde med Le Griffon og hvor det ligger har versert gjennom årene, men hittil er det fortsatt et mysterium.

The Merchant Royal, Land’s End, Storbritannia (1641)

The Merchant Royal, kanskje bedre kjent som Royal Merchant, var et engelsk handelsskip fra 1600-tallet.

Handelsskipet seilte mellom England og de spanske koloniene i Vest-India på slutten av 1630-tallet. På en av sine turer tilbake til London begynte skipet å lekke. Da anslås det at skipet hadde omtrent 45.000 kilo gull og masse andre verdisaker om bord. I tillegg tilbød kapteinen seg å frakte ekstra lass fra et spansk skip som hadde tatt fyr.

Den ekstra vekten og dårlige tilstanden til fartøyet, kombinert med en bølge av dårlig vær, førte til at pumpene brøt sammen og at hele skipet sank utenfor Land's End i Cornwall County, England den 23. september 1641.

Atten menn druknet i forliset. Kaptein Limbrey og 40 av mannskapet hans kom seg unna i båter og ble plukket opp av Dover Merchant.

Det har blitt gjort flere forsøk på å lokalisere vraket, men ingen har lyktes.

I 2019 ble ankeret funnet utenfor kysten av Storbritannia, men forliset – og dets anslåtte 1,5 milliarder dollar i gull – er fortsatt uoppdaget.

Las Cinco Chagas, Portugal (1594)

Det portugisiske skipet hadde nesten kommet hjem fra en lang reise fra Goa i India, da det i juli 1594 ble angrepet av briter.

Om bord på skipet var mer enn 1100 mennesker og 22 skattekister med diamanter, rubiner og perler som i dag er estimert til å være verdt omtrent ti milliarder kroner.

Britene bombarderte Cinco Chagas i to dager før det til slutt tok fyr, og 13. juli 1594 sank.

Det estimeres at skipsvraket befinner seg over 1,6 kilometer dypt i Atlanterhavet, 29 kilometer sør for kanalen mellom Pico Island og Faial.

Men det er bare spekulasjoner da skipet, og dens dyrebare last, fortsatt ikke er funnet.

USS Cyclops, ukjent (1918)

USS Cyclops var et militært lasteskip i den amerikanske marinen som forsvant sporløst under første verdenskrig.

Skipet skal ha lagt til sjøs fra Salvador i Brasil 22. februar med mål for Baltimore i USA. Det var ikke planlagt noen stopp på veien, men Cyclops, oppkalt etter en rase av kjemper i gresk mytologi, dukket aldri opp.

USS Cyclops ankret opp i Hudson-elva i New York. Foto: United States Naval History and Heritage Command / Photo #: NH 55549 / Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7883981 / Wikipedia

Skipet var lastet med 11.000 tonn manganmalm, som ble brukt til å produsere ammunisjon. Siden skipet forsvant under første verdenskrig, og lasten den bar med seg, ble det antatt at det hadde blitt tatt til fange eller senket av en tysk ubåt. Men tyske myndigheter nektet både da, og senere å ha kjennskap til fartøyet.

Cyclops’ maksimale kapasitet var 8100 tonn, den var derfor overlastet da den dro fra Brasil. Historikere mener derfor det er mest sannsynlig at hun sank i en uventet storm.

En annen teori er at det militære lasteskipet ble et offer for det beryktede Bermudatriangelet.

Den faktiske årsaken til forsvinningen er derimot ikke kjent.

Løste mysterier

Skipene The Endurance, som sank utenfor Antarktis i 1915, og oppdageren James Cooks skip The HMS Endeavour har også inntil nylig vært historiske skatter gjemt på havets bunn.

The Endurance ble funnet 5. mars 2022.

James Cooks HMS Endeavour. Foto: Samuel Atkins (c.1760-1810) - National Library of Australia, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7458795 / Wikipedia

The HMS Endeavour ble funnet i september 2018, men først 3. februar i år, bekreftet australske forskere at det var James Cooks skip som ble funnet.