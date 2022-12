Hver natt, rundt klokken halv to, passerer Nasas Suomi og NOAA-20 satellitter over Ukraina . Deres kraftige kameraer fanger opp alt lys fra det krigsrammede landet, og ferske bilder av hovedstaden Kyiv Nasa har delt med Sky News, viser hvordan belysningen i byen har endret seg som følge av krigen.

10. oktober startet en ny fase i det Sky News kaller «energikrigen». Russland endret taktikk, og nå ble angrepene rettet mot infrastrukturen i Ukraina. Minst 19 angrep mot det ukrainske overføringsnettet, et elektrisk ledningssystem som løper fra kraftstasjon til forbruker, ble registrert 10. oktober.

Dette bildet viser samme området, men bildet er tatt i november 2022. Foto: Nasa

Slik gjør russerne det

Tjenestemenn ved den britiske ambassaden i Ukraina har ifølge Sky News hevdet at Ukraina har mer enn nok kapasitet til å generere elektrisitet, til tross for de russiske angrepene. Så hvorfor viser Nasas bilder at lysene i Ukraina slukner? Svaret ligger i Russlands taktikk.

Å få et av kraftverkene til å kortslutte skal visstnok ikke være så lett. Kraftverkene har ofte flere generatorer, og samtlige er plassert innendørs.

Ved å sikte på de ukrainske transformatorene fremfor kraftverkene, angriper Russland energiinfrastrukturens svakeste punkt. Transformatorene er ofte plassert utendørs, og er fulle av brennbar kjøleolje.

– Vi ender opp i en situasjon hvor vi kan produsere strøm, men vi har ingen måte å få sendt den ut til husstander, sier Antonia Antosha fra Ukrainas største private energiselskap, DTEK, til Sky News.

Den ukrainske energiinfrastrukturen er svært sårbar fordi den er så sentralisert. Ifølge Sky News kan Russland i teorien halvere Ukrainas kraftproduksjonskapasitet ved vellykkede angrep på transformatorene utenfor bare syv kraftverk.

Russisk opptrapping

Siden 10. oktober har det blitt meldt om flere russiske rakettangrep mot ukrainsk infrastruktur. Kyivs ordfører, Vitalij Klitsjko, har tidligere sagt at de tre millioner innbyggerne i Ukrainas hovedstad, Kyiv, går en bekmørk vinter i møte på grunn av skader på infrastrukturen.

Kyiv må være forberedt på et «verst tenkelig scenario» der det blir utbredte strømkutt mens temperaturen er lav, som i så fall vil bety at deler av befolkningen må evakueres, ifølge Klitsjko.

– Dette er den verste vinteren siden andre verdenskrig, sa Klitsjko til tyske Bild.

Får norsk støtte

Fredag 9. desember signerte Norge en avtale på én milliard kroner for å reparere ødelagt infrastruktur i Ukraina.

– Det er et akutt behov for å reparere strømforsyning og annen infrastruktur i Ukraina etter Russlands bombing av sivile mål. Jeg er derfor glad for at vi i dag har signert en avtale på én milliard kroner som raskt vil bidra til dette, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen har så langt bevilget 14,4 milliarder kroner i støtte til Ukraina og naboland i år og neste år.