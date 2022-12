Putin har foretatt kun noen få utenlandsreiser siden starten av pandemien for to år siden. Mandag skal han i et møte med sin belarusiske kollega Aleksandr Lukasjenko – deres tolvte siden februar 2021.

Til nå har de to statslederne møttes i Moskva, så dagens russiske besøk i Minsk er høyst uvanlig, ifølge BBC-journalist Steve Rosenberg. Han har tidligere vært kanalens korrespondent i Moskva og er i dag redaktør for BBCs Russland-dekning.

– Vanen er brutt. Lurer på hvorfor, skriver Rosenberg på Twitter.

Spekulasjoner

Ifølge Lukasjenkos stab vil de Putin og Lukasjenko ha et privat møte, men også holde samtaler sammen med flere ministre.

Flere eksperter har spekulert i at Putin under besøket vil prøve å overtale Lukasjenko til å sende soldater til fronten i Ukraina, eller få landet til å delta i en felles motoffensiv.

Ifølge USA-støttede Radio Free Europe er besøket ment som en falskt flagg-operasjon for å distrahere Ukrainas militære ledelse, og få dem til å omgruppere fra fronten i øst til grensen til Belarus i nord. Radiokanalen har hovedkontor i Praha og dekker Øst-Europa tett.

Militærøvelser

Høytstående ukrainske militære tjenestemenn har de siste dagene advart om at Russland kan forsøke et nytt angrep fra nord.

Mandag morgen meldte det statlige nyhetsbyrået Interfax at russiske styrker skal gjennomføre militærøvelser i Belarus, men ga ingen detaljer om hvor eller når de vil finne sted.