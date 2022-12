Russisk historiker: – Putin vinner alltid

CNN har snakket med en ukrainsk forfatter og russisk historiker om hvordan de tror deres nasjoner, og forholdet dem imellom, har endret seg som følge av krigen.

Ukrainske Andrej Kurkov ser ikke for seg at livet vil gå tilbake til normalen, slik det var før krigen. Ifølge forfatteren vil forholdet aldri bli det samme igjen.

Han forteller at Russland og Ukraina tidligere har hatt et godt kulturelt forhold, hvor de har samarbeidet om flere kulturelle hendelser, blant annet festivaler.

– Alt det er historie nå. Putin har drept russisk kultur og russisk historie, sier Kurkov.

Den russiske historikeren Nina Khrushcheva er enig, og hun ser ikke lyst på tiden vi har i vente.

– Tingen er at Putin ikke vinner for øyeblikket, og Putin vinner alltid. Hvis han ikke vinner, kommer han til å fortsette krigen til den bitre slutten, hva nå enn det måtte bli, sier hun.

– Putin trenger ikke svare for noe

Tidligere denne uken ble det klart at den russiske presidenten dropper sin årlige maraton-pressekonferanse, uten at det ble gitt noen forklaring på hvorfor.

Pressekonferansen pleier å være et politisk høydepunkt i Russland. I fjor benyttet Putin anledningen til å snakke i mer enn fire timer. Khrushcheva er ikke overrasket over at Putin dropper pressekonferansen.

– Han sitter der han sitter. Han trenger ikke svare for noe, det har han folk som gjør for seg, sier hun.

Foto: Bertrand Guay / AFP

– Kan ikke flykte fra dette



Flere tusen flyktninger har rømt fra Ukraina som følge av krigen, men man har også sett at det er flere russere som forlater Russland. Kun ett døgn etter Russland invaderte Ukraina, skjøt google-søket «hvordan forlate Russland?» i været, til tross for at russisk media og russiske myndigheter pakket invasjonen pent inn i fargesprakende gavepapir og presenterte det som et ønske fra det ukrainske folk.

I løpet av de første fire månedene av krigen i Ukraina flyktet nesten 50.000 russere til Georgia. I samme periode reiste rundt 40.000 til Armenia, et annet reisemål hvor russere ikke har visumplikt.

Siden den gang har flere fulgt etter.

– I Putins Russland er det nå bare plass til dem som er enige om at krigen må fortsette, sier Khrushcheva.

Hun presiserer at alle som forlater Russland, fortsatt er forfulgt av krigen, uansett hvor de drar.

– Man kan ikke flykte fra dette, sier hun.

Overrasket over Kreml

Ukraina har vist en beundringsverdig utholdenhetsevne gjennom krigen. De siste månedene har Russland blitt nødt til å trekke seg ut av både Zaporizjzja og Kherson, etter ukrainske motoffensiver.

At ukrainerne er sterke og viser motstand, overrasker ikke Khrushcheva. Hun er derimot overrasket over at Kreml ikke trodde ukrainerne ville kjempe tilbake. Andrej Kurkov har fortsatt en følelse av at Ukraina vil vinne krigen, og han tror, og håper, dette vil være over i løpet av neste år.

Han håper Ukrainas hær har mer energi til å kjempe tilbake enn det Russland har, og påpeker at de har mer å kjempe for.

– Vi beskytter vårt land og vår fremtid, sier han.