«Hviterussland, en nær alliert av Russland , har iverksatt en rask inspeksjon av sine troppers kampberedskap etter ordre fra president Alexander Lukasjenko,» heter det i en offisiell melding fra forsvarsdepartementet i Belarus tirsdag formiddag, melder Reuters.

Det har helt siden invasjonen startet natt til 24. februar vært spekulert i om militære enheter fra belarus vil ta aktivt del i kamphandlingene etter at russisk tropper fikk fritt leide til å angripe Kyiv nordfra.

Ber tropper forberede seg på raskt forflytning

I de snart elleve månedene krigen har vart har Belarus hittil ikke involvert seg direkte i kamphandlinger. På den annen side har Lukasjenkos regime forsynt Russland med våpen og ammunisjon. De har også tillatt rakettangrep fra Belarus territorium.

Belarus' president Alexandr Lukasjenko og Russlands president Vladimir Putin poserer under et møte i Russland i september. Foto: Gavriil Grigorov / AP/NTB

Den siste utviklingen hvor Belarus nå iverksetter skarp beredskap øker frykten for at Russland kan sette i gang et angrep på Ukraina fra Belarus territorium i løpet av de kommende månedene.

Som en del av den pågående beredskapsøvelsen må tropper forberede seg på raskt å flytte til «utpekte områder», bruke utstyr og sette opp brooverganger over elvene Neman og Berezina i det vestlige og østlige belarus, ifølge forsvarsdepartementet, skriver Moscow Times.

Restriksjoner på innbyggeres bevegelsesfrihet



Det er også innført midlertidige restriksjoner for bevegelse for innbyggere og transport på visse offentlige veier og områder,skriver Ukrainsk Pravda.

Den skjerpede trusselen har tvunget Ukraina til å binde opp militære styrker mot for å kunne stå imot et angrep via Belarus.

Belarus' president Alexandr Lukasjenko har gjentatte sagt at Belarus ikke vil gå inn i krigen i Ukraina, men landets væpnede styrker har samtidig gjennomført flere øvelser sammen med russiske styrker nær den ukrainske grensen. Lukasjenko har begrunnet mobiliseirngen med henvisning til trusler mot Hviterussland fra Kiev og Vesten.

Ekspert: – Et blaff vi har sett flere av

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning på Forsvarets høgskole, sier til VG at Belarus ikke har nok stående styrker til å delta i Russlands angrepskrig av noen større betydning.

– Det har vært flere ting som har skjedd langs grensen, og at de nå gjør dette er neppe et fortegn på invasjon. Hvis de skulle ønske å delta i invasjonen måtte de ha mobilisert, og det innebærer ikke dette. Hvis de mobiliserer, er det et fortegn på en mulig belarusisk deltagelse. Når dette uteblir blir dette mer som blaff vi har sett flere av, sier Røseth, og legegr til at Belarus på denne måten bidrar til å binde opp ukrainske styrker på den nordlige flanken.