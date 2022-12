I et intervju med den kjente journalisten David Letterman kommer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj med svaret:

– Russlands krig i Ukraina tar slutt dersom president Vladimir Putin dør, sier Zelenskyj, skriver Business Insider.

– Autoritære regimer er forferdelig

Han begrunner sin påstand med at Russland har en autoritær leder, og at Putins gjennomgripende dominans i det russiske lederskapet, og den ekstreme maktposisjonen han har opparbeidet seg, gjør den russiske staten svært sårbar.

– Autoritære regimer er forferdelig, og det er en stor risiko siden alt ikke kan avhenge av én person. Og derfor, når en person død, stopper institusjonene, sier Zelenskyj. Han viser til at det samme skjedde i det tidligere Sovjetunionen.

Putin er en av de lengstsittende russiske presidentene. Dette har han klart ved å innføre lover som gjør det mulig å forlenge presidentperioden utover det som er tradisjonelt.

I tillegg har Putin sørget for å ha full kontroll med det russiske sikkerhetsapparatet og basere sitt lederskap på frykt og trusler.

Putin fikk endret grunnloven: Kan bli sittende til 2036



Sommeren 2020 signerte Putin er grunnlovsendring som lar ham potensielt styre Russland til 2036. Det ble mulig etter en folkeavstemning hvor 78 prosent skal ha gitt sin støtte.

– Russlands borgere har gjort sitt valg, og i tråd med den beslutningen, har jeg signert et dekret som offisielt skriver endringene inn i grunnloven, uttalte Putin da lovendringen var et faktum. Den gir ham muligheten for å velges for ytterligere to seksårsperioder.

Det er Putins nærmest diktatoriske makt som Zelenskyj mener gjør at Russlands skjebne nå ligger helt og holdent i hendene på én mann. Og at ingenting vil endres så lenge Putin sitter på toppen av den russiske maktpyramiden.

Så langt har ikke Putin vist tegn til forhandlingsvilje eller be om fred. I stedet har han intensivert bombingen mot sivile mål for å gjøre Ukraina ubeboelig.

– Putin er redd for å dø



På ukrainsk side er det ingen ønsker om å inngå våpenhvile eller fred på Putins premisser. Frykten er at Russland bare vil bruke en våpenstans som et påskudd til å omrokkere sine styrker og lade batteriene til en ny offensiv senere, noe Ukraina aldri vil tillate så lenge de har momentum på bakken.

I intervjuet me Letterman snakker Zelenskyj også om Putins redsel for å dø. Den ukrainske presidenten bruker Putins enormt lange bord, hvor han mottar sine gjester i Kreml, som en illustrasjon på hvor hysterisk og paranoid han mener Putin er.

– Han vil ikke våge å bruke atomvåpen fordi han elsker livet og er redd for døden. Han forstår at hvis han bruker disse våpnene, kan enhver stat svare ham personlig, og et gjengjeldelsesangrep kan sette livet hans i fare, sier Zelenskyj.

Han minner om at verden aldri tilgi hverken Putin eller Russland hvis han velger å trykke på atomknappen og med det trolig utløse 3. verdenskrig.