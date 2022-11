Under intervjuet, som i utgangspunktet omhandler tidligere visepresident Mike Pence opplevelse av stormingen av Kongressen i 6. januar i fjor, får Pence spørsmål om om han mener Trump burde bli president igjen.

– Det er opp til det amerikanske folket. Men jeg tror vi vil ha bedre valgmuligheter i fremtiden, svarer Pence.

Deretter blir den tidligere visepresidenten spurt om han vil stille ved det neste presidentvalget. Pence svarer at han sammen med familien vurderer det.

Har Pence en sjanse?

Ron DeSantis tok under mellomvalget en brakseier i Florida og forble delstatens guvernør. Det ventes at DeSantis kan bli en sterk utfordrer for Donald Trump hvis sistnevnte beslutter å stille i presidentvalget 2024. Foto: Octavio Jones / Getty Images / AFP / NTB

– Hvis Mike Pence stiller til valg tror jeg han kan vinne noen delstater under det republikanske primærvalget. Jeg vil si at han er blant de fire republikanerne med gode sjanser. De andre er Ron DeSantis, Donald Trump og Nikki Haley, sier USA-ekspert Eirik Bergesen til ABC Nyheter.

Bergesen begrunner spådommene med at Ron DeSantis gjorde et godt valg i Florida i mellomvalget nå i høst. DeSantis har vært guvernør i delstaten siden 2019. Når det gjelder Donald Trump mener Bergesen mange i Trumps følgerskare kan forbli lojale til den tidligere presidenten. Nikki Haley tjenestegjorde som USAs FN-ambassadør i to år under Trumps presidentskap, og kan være en utfordrer fordi hun blant annet er den eneste kvinnen. Pence kan sanke stemmer på grunn av erfaringen han har fra tiden som visepresident, mener Bergesen.

– Må holde tunga rett i munnen

Bergesen sier Pence kan bli heldig en eventuell valgkamp der han møter både Donald Trump og Ron DeSantis.

– Pence må holde tunga rett i munnen hvis han skal trekke Trump-tilhengere og andre grupper samtidig. Av de fire nevnte kandidatene er det nok Pence som ligner mest på Trump politisk sett på papiret. Å være en Trump bare med god oppførsel er jo noe Pence kan prøve på hvis han stiller.

Bergesen ser for seg at det kan bli en «skitten» valgkamp hvis både Trump og DeSantis stiller. Dette kan Pence dra nytte av ved å fremstå som sindig.

– La oss si det blir veldig skittent mellom Trump og DeSantis og at valgkampen tilgrises av dette. Da kan det være behov for en «Mr. Clean» som da kan være Mike Pence, sier Bergesen.

Krass kritikk av Trump

Overfor ABC News er Pence klar på at Trump har et ansvar for stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

Pence og de folkevalgte var samlet i kongressbygningen for formelt å utrope Joe Biden til vinner av presidentvalget da bygningen ble stormet av Trump-tilhengere som mente presidentvalget var ugyldig.

– Jeg mener at presidentens ord var hensynsløse. Det ble klart at han valgte å være en del av problemet, sier Pence til ABC News.

Bergesen sier Pence kommentarene om Kongress-storming er godt formulerte og trolig godt planlagte.

– Jeg tror Pence uttalelser kan påvirke en valgkamp mellom de to. Når Pence sier at det er Trumps egen skyld at tilhengerne stormer Kongressen, sier det litt. Dette kan han ha gjort for å svekke Trumps muligheter.