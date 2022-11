I sin nyeste rapport om krigen i Ukraina , skriver Storbritanninas etterretning at to russiske jagerfly av typen MiG-31K Foxhound stod parkert på flybasen Machulishchi i Belarus 17. oktober.

Tilhørende flyene skal bildene til Storbritannias etterretning angivelig vise ammunisjon og det ballistiske missilet AS-24 Killjoy.

– Russland har anvendt Killjoy siden 2018, men det har ikke tidligere vært utplassert i Belarus. Russland har av og til brukt disse våpnene under Ukraina-krigen, men lagrene er sannsynligvis svært begrensede. Russland fortsetter oppbyggingen med sine avanserte langdistansevåpen mot mål med begrenset operativ betydning, skriver britisk etterretning.

– Liten ekstra fordel

Killjoy-missiler har en rekkevidde på 2000 kilometer, som betyr at Russland kan nå mål i Ukraina.

– Å utplassere Killjoy i Belarus gir Russland en liten ekstra fordel med å tanke på å treffe flere mål i Ukraina.

Sannsynligvis er hovedformålet med utplasseringen å sende en melding til Vesten, og for å vise at Belarus i økende grad er med i krigføringen, ifølge etterretningen.

Felles styrke

De siste månedene har kommet flere signaler på at Belarus har blitt en mer aktiv del av Russlands krigføring i Ukraina. For to uker siden opplyste det belarusiske forsvarsdepartementet at opp mot 9.000 russiske soldater og om lag 170 stridsvogner vil bli utplassert i landet.

De russiske soldatene skal sammen med belarusiske styrker bygge opp en felles styrke som skal forsvare belarusiske grenser, het det i en kunngjøring fra departementet.

Myndighetene i landet hevder at styrken «kun vil være til forsvar og har som mål å beskytte grensene».