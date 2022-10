Gjenreisingen og gjenoppbyggingen av Ukraina vil anslagsvis koste om lag 750 milliarder euro, som ifølge den tyske forbundskansleren og konferansens vert er på nivå med den amerikanske Marshallplanen for Europa i kjølvannet av Andre verdenskrig, skriver den flerspråklige kringkasteren Euronews.

Avgjørende for Ukrainas fremtid

Konferansen som nå foregår i Tyskland skal ikke dreie seg om konkrete økonomiske pakker, men heller en slagplan for hvordan man best kan bidra til å gjenreise Ukraina etter krigen, noe som vil kunne bli helt avgjørende for landets fremtid.

Marshallplanen Marshallplanen er betegnelsen på Det europeiske gjenreisningsprogrammet (The European Recovery Program) etter andre verdenskrig . Det storstilte amerikanske hjelpeprogrammet skyldtes Europas behov for dollar for å kunne skaffe nødvendige varer til gjenreisningen etter krigens ødeleggelser. Bistanden bidro til å stabilisere så vel den økonomiske som den politiske situasjonen i Vest-Europa . Samtidig bidro den til å utdype kløften mellom de allierte fra andre verdenskrig, og representerte dermed et viktig skritt i utviklingen av den kalde krigen. Marshallplanen ble lansert av USAs utenriksminister George Catlett Marshall i en tale på Harvard University 5. juni 1947. (Kilde: SNL)

– Dette vil forme hvilket land Ukraina vil bli i fremtiden. En lovlydig stat med sterke institusjoner? En robust og moderne økonomi? Et levende europeisk demokrati? Man skal være forsiktig med å dra historiske koblinger, men dette er intet annet enn det 21. århundrets marshallplan, skriver Europakommisjonens president Ursula Von Der Leyen og Tysklands forbundskansler og konferansevert Olaf Scholz til den tyske publikasjonen Frankfurter Allgemeine.

Marshallplanen er oppkalt etter den amerikanske politikeren George C. Marshall, som var initiativtaker til planen. Foto: en / US Army

Scholz legger ikke skjul på at han ønsker at Ukraina i fremtiden blir fullverdig medlem av EU, et mål han ønsker at europeiske ledere skal ha i mente når de nå skal klekke ut en marshallplan for landet.

– Putins krig har ført oss sammen og gjort at vi har knyttet tettere bånd, sier Scholz.

Etter godt over et halvt år med krig ligger områder av Ukraina, som er Europas nest største land, helt eller delvis i ruiner. Viktig infrastruktur, kraftverk, industri og hele byer er nede for telling. EU anslår at det vil koste om lag 750 milliarder euro å bygge landet opp igjen, og et nøkkelspørsmål er hvem som skal ta regningen. Den tyske forbundskansleren gjør det tydelig at det er i europeisk interesse å sitte i førersetet, siden gjenoppbyggingen vil forme hvilket land Ukraina blir i fremtiden, og hvilke nasjoner de knytter tettere bånd til.

USA hjalp Europa – gagnet til slutt USA

Da USA lanserte sin marshallplan for Europa i kjølvannet av Andre verdenskrig innbefattet den økonomisk hjelp i form av lån og økonomisk støtte, samt forsyning av næringsmidler og andre varer til totalt 18 europeiske land og territorier, deriblant Norge. Samlet sett kostet hjelpepakken 13 milliarder dollar, og var helt avgjørende for gjenoppbyggingen av Europa i etterkrigstiden.

USA tjente også godt på dette, da de europeiske landene etter hvert ble betalingsdyktige og kunne kjøpe mer utstyr fra USA. Norge mottok i denne fireårsperioden 439 millioner dollar ifølge Statistisk sentralbyrå – av disse var 11 prosent lån og resten gaver. I dagens pengeverdi tilsvarer dette omkring 70 milliarder kroner.