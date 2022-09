Den pensjonerte amerikanske generalen Ben Hodges levner ikke de russiske styrkene store sjanser i forhold til den sterke kampviljen som de ukrainske soldatene viser på slagmarken.

– Vi har nådd et irreversibelt momentum for Ukraina. Russerne vil ikke slåss, de er utslitte og logistikken deres er oppbrukt, sier Hodges til Kyiv Independent.

Generalen mener tiden nå er på Ukrainas side. Han tror ikke at de russiske forsterkningene, som kommer i kjølvannet av Putins massemobilisering, vil påvirke kampene i særlig grad.

– Jeg har stor tillit til Ukrainas væpnede styrker. Jeg håper at innen slutten av dette året vil ukrainske styrker presse russiske styrker tilbake til stillingene som var 23. februar. Innen midten av neste år vil ukrainerne være tilbake på Krim, sier Hodges til RT.

Han tror det er usannsynlig at Putin vil bruke atomvåpen, fordi det vil bety en åpen konfrontasjon med USA og Nato.

Skjæringspunkt i juli 2023



Dersom den pensjonerte generalen skulle få rett vil det bety at det ukrainske militæret vil ha gjenerobret og frigjort både Krim-halvøya og resten av det russisk-okkupert territoriet innen nesten sommer, skriver Newsweek.

En ukrainsk soldat holder vakt. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Det er den ukrainske hærens overraskende offensiver som har gitt generalen håp om ukrainsk seier over Russland. Offensivens fremdrift har satt de russiske styrkene under hardt press og skapt kaos i de bakre rekker.

Forsyningslinjer er kuttet, ammunisjonsdepot og kommandoposter er ødelagt. Et stort antall militære kjøretøy, inkludert flere hundre stridsvogner, er enten beslaglagt eller satt ut av spill. Mange soldater har overgitt seg.

Den stadige tilførselen av moderne, vestlige våpen har gjort kampkraften til den ukrainske hæren sterkere for hver dag.

– Bare et spørsmål om tid

Med det amerikanske artillerisystemet Himars kan de også ramme russiske styrker på lang avstand, noe som har bidratt til å snu krigens gang og gi Ukraina momentum.

– Når ukrainere bruker Himars eller andre rakettoppskytingssystemer, og de begynner å sende raketter mot russiske baser på Krim, så er det bare et spørsmål om tid, sa Hodges under et CEPA-Forum i Washington i forrige uke.

Hodges har tidligere uttalt at krigen på sikt vil kunne resultere i oppløsning av Russland slik vi kjenner det dag. Han peker blant annet på et korrupt forsvar, økonomiske sanksjoner og dalende befolkningstall.

Flukten av våpenføre menn i hundretusentalls bidrar heller ikke på den statistikken. Mange russere har også flyttet utenlands etter at invasjonen startet i februar.

– Opplæring og utrusting av mobiliserte russere kan ta til slutten av året. Inntil da bør det ikke forventes endringer i den pågående «spesialoperasjonen». Dette burde gjøre ukrainere oppmerksomme på at de vil vinne. Russland er i en håpløs situasjon, sier eks-generalen.

– Du kan ikke ta territorium bare med artilleri

Men ikke alle er like optimistiske. Den pensjonerte generalløytnanten Mark Hertling tror i likhet med Hodges at Ukraina vil forsøke å gjenerobre Krim, men at det vil ha en høy pris.

– Hvis Ukraina bestemmer seg for å gjenerobre Krim, og jeg tror de vil gjøre det til slutt, har den amerikanske regjeringen sagt at vi vil støtte Ukrainas handlinger hvor som helst. Men det vil være en tøff kamp for ukrainske styrker å ta tilbake den annekterte halvøya , hovedsakelig på grunn av utfordringene som terrenget utgjør. De er begrenset til bare et par veier som går over et myrland. Fra et konvensjonelt perspektiv vil det være vanskelig for den ukrainske hæren å innta Krim, sier Hertling, ifølge Express.

Han viser til at ukrainske styrker har begrenset med marinestyrker, og at et angrep trolig vil kreve langdistanseraketter for å lykkes.

– Du kan ikke ta territorium bare med artilleri. Du må ha folk på bakken for å gjøre det, understreker Hertling.

