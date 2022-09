Russisk avis hevder marinestyrker fra Olavsvern sto bak Nord Stream-sabotasje

– Jeg tror både Norge og Storbritannia kan ha gjort det, hevdet den russiske «militæreksperten» og tidligere marineoffiseren Vladimir Gundarov i avisa ifølge Aftenposten.

Allerede kort tid etter at lekkasjene i rørledningene var kjent i Vesten var statlige og statsnære medier i Russland godt i gang med å spekulere om hvem som sto bak. Også nyhetsbyrået Ria Novosti gikk raskt i gang med å legge skylden på Ukraina og vestlige land.

Russland nekter

– Både Norge og Storbritannia tjener på dette. De er Nato-land. Norge er Russlands største konkurrent i gassleveranser, sa Gundarov.

De russiske mediene hevder at Norge ikke vil la Tyskland få russisk gass. Russland nekter selv for all innblanding i lekkasjen, som flere vestlige ledere nå har sagt ble forårsaket av sabotasje.

Russiske medier har også merket seg en uttalelse fra USAs president Joe Biden i februar. Da uttalte han at dersom Russland invaderte Ukraina, ville USA sørge for at den nye Nord Stream 2-ledningen ville være «ferdig» før den ble tatt i bruk.

«USA gjorde trusselen til virkelighet»

USA har flagget sin motstand mot rørledningen i årevis, blant annet med henvisning til energisikkerheten i Europa, men i russiske medier tolkes uttalelsen som en militær trussel. Etter lekkasjen i rørledningene har Bidens uttalelse også blitt spredt i sosiale medier.

– Biden er forpliktet til å svare på spørsmålet om hvorvidt USA gjorde den trusselen til virkelighet, sier det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova.