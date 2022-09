Mystiske branner og eksplosjoner flere steder i Russland

Guvernøren i den russiske grenseregionen Belgorod anklaget Ukraina for å ha flydd helikopterhelikopter inn på russisk territorium og slått et oljedepot i april i år. Depotet drives av den russiske energigiganten Roseneft omtrent 21 mil fra grensen. Ukraina gikk ut og nektet for at de sto bak. Foto: Russian Emergency Ministry Press Service via AP / NTB