Det ble tidlig kjent at den beryktede leiesoldat-gruppen Wagner var aktiv i Ukraina-krigen. Gruppen, som ofte beskrives som en privat, militær kontraktør, har tatt del i ulike konflikter. Blant annet har de kjempet i den syriske borgerkrigen på den syriske regjeringens side.

Igor Kusk ble drept i kamper i Ukraina. Foto: Twitter

De har også tidligere kjempet i Ukraina i forbindelse med Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014.

I tillegg har de blitt anklaget for å stå bak skrekkfunnene i Butsja.

Tidligere denne måneden ble det bekreftet at gruppen rekrutterer soldater fra russiske fengsler.

Nå skal en av de rekrutterte kriminelle, en russisk gjengleder, være drept i krigen.

Putins kokk rekrutterte fra fengsel

Det sies at Wagner-gruppen eies av oligarken Jevgenij Prigozjin, også kalt «Putins kokk». I hovedsak driver Prigozjin en rekke restauranter og cateringselskaper som hyppig frekventeres av Russlands president Vladimir Putin.

I en video som sirkulerte i vestlige medier tidligere denne måneden kan man se Prigozjin holde en rekrutteringstale i et russisk fengsel.

– Ingen går tilbake bak lås og slå. Tjenestegjør du seks måneder, er du fri. Hvis du ankommer Ukraina og bestemmer deg for at det ikke er noe for deg, henretter vi deg, sier han til de innsatte.

Videre skal han ha advart om at krigen er mer brutal enn krigen i Tsjetsjenia og at det vil bli stilt strenge krav til dem som soldater.

Blant annet ble det langt ned strengt forbud mot desertering og overgivelse til ukrainske styrker. I tillegg sier Prigozjin at det også er forbud mot alkohol og narkotika, og at plyndring og seksuell kontakt med lokalbefolkningen er strengt forbudt.

Tok kontakt med Kadyrov

55 år gamle Igor Kusk, lederen for en kriminell gjeng i Tatarstan, gikk selv aktivt inn for å verve seg til militærgruppen. Gjenglederen som sonet en dom på 23 år i fengsel for blant annet drap, satt i en av det russiske regimets strenge fengselskolonier.

Igor Kusk skal selv ha kontaktet Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov. Foto: AP/ NTB

Ifølge enken hans, skal Kusk ha sendt et brev den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov, der han ba om få å bli med i kampene i Ukraina.

En representant fra Wagner-gruppen kom så for å hente ham, og enken hevdet han ble sendt til frontlinjen 25. juli.

Det skriver Business Insider som siterer den russiske avisen Business Gazeta.

6. september ble han drept i kamp i Bakhmut-regionen.

Hyllet etter sin død

Etter deltakelsen i krigen kan det ses ut som Kusks kriminelle fortid har blitt glemt. Ifølge Business Gazeta skal flere hundrevis av sørgende ha deltatt i 55-åringens begravelse i en landsby nær Kazan, litt over 80 mil øst for Moskva. Blant de sørgende skal det også ha vært flere lokale tjenestemenn.

Kusk skal så ha blitt begravet på «walk of fame», et æresområde på byens kirkegård hvor flere soldater drept i krigen skal være gravlagt.

På bilder publisert av den russiske avisen kan man se kisten hans fyllt med store buketter.