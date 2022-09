Det er Qatar Airways som stikker av med seieren som verdens beste flyselskap i Skytrax kåring for 2022. Det ble kjent under et arrangement fredag som gjerne omtales som «luftfartens Oscar-utdeling», skriver Flysmart24.no.

Analyseselskapet Skytrax er ledende når det gjelder rangeringer av flyselskap. At Qatar Airways er verdens beste har selskapet kommet frem til gjennom mer enn 14 millioner undersøkelsessvar hentet inn fra over hundre land i perioden mellom september i fjor og august i år, skriver CNN.

Qatar Airways har vunnet kåringen hele syv ganger siden Skytrax-rangeringen ble introdusert i 1999. Flyselskapet vant også i åtte andre kategorier, blant annet for beste business class.

Qatar Airways flyr mellom Doha og Oslo flere ganger i uken.

Dette er de 20 beste flyselskapene i 2022 ifølge Skytrax:

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Emirates

4. ANA (All Nippon Airways)

5. Qantas Airways

6. Japan Airlines

7. Turkish Airlines

8. Air France

9. Korean Air

10. Swiss International Air Lines

11. British Airways

12. Etihad Airways

13. China Southern Airlines

14. Hainan Airlines

15. Lufthansa

16. Cathay Pacific

17. KLM

18. EVA Air

19. Virgin Atlantic

20. Vistara