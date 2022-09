EUs utenrikssjef mener Putins trusler må tas på alvor

Josep Borrell har den offisielle tittelen Den europeiske unions høye representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Foto: Yves Herman / Reuters / NTB

Vladimir Putin og den russiske hæren sliter på den ukrainske slagmarken. De russiske styrkene presses stadig lenger øst som følge av den ukrainske motoffensiven. EUs utenrikssjef Josep Borrell mener krigen har nådd et «farlig punkt».

– Dette er absolutt et farlig øyeblikk fordi den russiske hæren har blitt skjøvet opp i et hjørne, og Putins reaksjon, å true med atomvåpen, er veldig ille, sier Borrell til britiske BBC.

Putin: «Jeg bløffer ikke»

Det var under en tale onsdag morgen at den russiske presidenten nevnte at Russland har «forskjellige ødeleggelsesvåpen» og at de kan «bruke alle tilgjengelige midler». «Jeg bløffer ikke», nevnte Putin ifølge BBC.

– Når folk sier at det ikke er en bløff, må du ta dem på alvor, sier Borrell til den britiske kringkasteren.

ISW: Sliter med mobiliseringen

Uttalelsene til Borrell kommer samtidig som Russland og har satt i gang en delvis mobilisering av 300.000 mann og forsøker å annektere deler av Ukraina gjennom såkalte folkeavstemninger.

Ifølge tankesmien Institute for the Study of War (ISW) sliter Russland med å gjennomføre mobiliseringen.

«Det russiske mobiliseringssystemet sliter med å oppfylle kravene satt av Russlands president Vladimir Putin, og vil sannsynligvis mislykkes i å mobilisere reservestyrker av selv dårlig kvalitet, med mindre Kreml raskt tar tak i grunnleggende og systematiske problemer», skriver ISW lørdag morgen.