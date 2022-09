– Den ukrainske konflikten skulle aldri ha skjedd, og ville ikke ha skjedd hvis jeg var president. Men som jeg har gjort veldig klart en stund, kan dette nå ende opp som tredje verdenskrig.

Dette skrev den tidligere amerikanske presidenten på sin egen mediekanal Truth Social onsdag 21. september.

Trump har også tidligere kommet med lignende antydninger. Denne gang uttaler eks-presidenten at han ville ha tatt personlig initiativ til å møte Vladimir Putin dersom han fortsatt hadde vært i Det hvite hus.

Den eneste hensikten med et slik besøk ville ha vært å avslutte krigen så raskt som mulig.

– Åpenbart ingen kommunikasjon mellom Biden og disse lederne

– Vel, jeg ville snakke med ham, jeg ville møte ham. Jeg mener, det er åpenbart ingen kommunikasjon mellom Biden og disse lederne. De er ganske brutale, og de er mennesker du må vite hvordan du skal håndtere, og vi taklet dem godt, sier Donald Trump i et telefonintervju med Newsmax-kanalen til The Independent.

76-åringen viste til sin egen presidenttid da han møtte flere av verdens mest kontroversielle og autoritære ledere, blant andre Nord-Koreas diktator Kim Jong-Un, Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping og

Under disse samtalene ble det publisert bilder som viste møter med god stemning. Samtidig var mange kritiske til hva Trump egentlig oppnådde med sine møter på øverste diplomatisk nivå, og om han også kan han blitt manipulert.

– Hvis ikke kommer de til å kjøre over deg

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i FNs sikkerhetsråd. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB Foto: NTB

Selv mener Trump det viktigste er å oppnå respekt og anerkjennelse hos dem man henvender seg til.

– De må respektere ditt lederskap. Hvis de ikke respekterer ditt lederskap, kommer de til å kjøre over deg, sier ekspresidenten til Newsmax.

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev kom torsdag med svært oppsiktsvekkende uttalelser hvor han gikk lenger enn Russlands president Vladimir Putin.

– Russland er klare til å forsvare sine nye territorier med alle midler, inkludert strategiske atomvåpen, sa Medvedev ifølge Reuters.

– Alle er så redde, så redde, så redde

USA har kommentert Putins siste atomtrusler om at han er villig til å bruke alle tilgjengelige midler til å forsvare russiske territorier, og at han «ikke bløffer.

– Det er uansvarlig retorikk å snakke om atommakt på den måten. Men det er ikke atypisk for hvordan han har snakket de siste sju månedene, og vi tar det veldig alvorlig, sier John Kirby, talsperson for sikkerhetsrådet i Det hvite hus, til TV-kanalen ABC.

I april reagerte Trump kraftig på Putins rusler om bruke atomvåpen.

– Han bruker det på daglig basis. Og alle er så redde, så redde, så redde. Og siden folk blir redde, så bruker han det bare mer og mer. Han gjør det fordi han tror at tror at ingen kommer noensinne til å angripe, fordi de er alle idioter, og de er redde for å snakke om det, sa Trump i programmet «Morgan Piers Uncensored».

Kalte Putin «genial»



I et intervju med det konservative radioprogrammet Clay and Buck publisert to dager før krigen startet, snakket den tidligere presidenten om sin relasjon til Putin.

– Jeg gikk forbi TV-en i går og sa «dette er genialt». Putin erklærer en stor del av Ukraina for uavhengig. Du må innrømme at det er ganske smart. Og han skal gå inn og være en fredsbevarer. Det er den sterkeste fredsbevarende styrken jeg noen gang har sett. Vi kunne trengt det ved vår sørlige grense, sa Trump, og la til: – Jeg kjenner ham veldig godt, veldig, veldig godt.

EUs utenrikssjef Josep Borrell anklager Vladimir Putin for å true verdensfreden.

– Trusler med atomvåpen er uakseptabelt og en reell fare for alle. Putins uttalelser om falske folkeavstemninger, delvis militær mobilisering og atomutpressing er en alvorlig eskalering, skriver Borrell på Twitter.

Les også: Putin varsler «delvis mobilisering»