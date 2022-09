Hittil i september har Ukraina gjenerobret 6000 kvadratkilometer fra de russiske invasjonsstyrkene denne måneden, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Særlig i Kharkiv, en region som stort sett har vært under russisk kontroll siden krigens start.

Den hyppige fremgangen til de ukrainske styrkene har spredd frykt blant innbyggere i den russiske byen Belgorod, som ligger omtrent 40 kilometer fra den ukrainske grensen.

De bekymrer seg for hvor langt de ukrainske styrkene kommer til å gå.

Frykter ukrainsk invasjon

The New York Times besøkte tidligere i uken den russiske byen og snakket med de bekymrede innbyggerne på byens sentrale marked. De forteller at livene deres har endret seg drastisk etter at krigen brøt ut. Etter flere russiske tilbakeslag den siste tiden, frykter de nå en ukrainsk invasjon.

– Det er som om de er her allerede, sier en kvinne, i ekkoet av eksplosjoner.

En mann ved navn Maksim, som selger militær- og friluftsutstyr på markedet, forteller at det allerede har begynt å svirre rykter om at ukrainske soldater har begynt å krysse grensa.

– Det er så mange rykter, folk er redde, sier han.

– Barna løper rundt og skriker «missiler»

Innbyggerne i byen har nå begynt å grave tilfluktsrom, og tilpasser seg den nye virkeligheten med evakueringsøvelser og missiler som avfyres over hodene deres.

Også barna i byen er blitt preget av at krigen har kommet så tett på.

– Vi føler oss redde, og det er spesielt vanskelig når du jobber med barn. Barna begynner å løpe rundt og skrike «missiler», sier en barnehagelærer ved navn Ekaterina til avisen.

– Men vi forteller dem at det bare er torden.