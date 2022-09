«Utbrente stridsvogner og lastebiler utsmykket med det mystiske russiske Z-symbolet ligger langs veikanten, sløyet og med fersk rust. En kollapset bro er dekket av skilt som advarer mot landminer. Lengre oppe i veien ligger vraket av en bil ved siden av en ødelagt bensinstasjon omgitt av vrakdeler etter bombinger» , slik skildrer CNNs reporter synet som møtte pressen da de fikk bli med inn i den strategisk viktige byen Izium sørøst i Kherson fylke.

Rapportene melder om at 80 prosent av infrastrukturen i byen er i ruiner. Drøyt 10.000 sivile er igjen i byen, og står foran en enorm utfordring med den kommende vinteren.

– Innbyggerne ønsker å vende hjem, men over 80 prosent av byens infrastruktur er ødelagt. Det gjelder blant annet blokker og private hus, bedrifter, myndighetslokaler og skoler, samt industri, uttalte bystyremedlemmet Maksym Strelnikov mandag.

Russiske stridsvogner med fersk rust ligger igjen etter over et halvt år med russisk okkupasjon over byen Izium i Kherson-regionen. Foto: Ukrainian Armed Forces / Reuters

«Balsam for sjelen»

Ukrainske styrker inntok byen lørdag, uten særlig russisk motstand, i likhet med store deler av den ukrainske fremrykningen i Kharkiv-fylket. Ifølge president Volodymyr Zelenskyj har de ukrainske styrkene gjeninntatt kontrollen over 6000 kvadratkilometer i løpet av september måned.

Russland hevder at den russiske retretten var av taktiske grunner for å regruppere.

– Vi ba til høyere makter om å bli frigjort uten kamp og blod og det skjedde, sier Valerij, som bor i byen, til CNN. Han kaller det «balsam for sjelen» at byen igjen er under ukrainsk kontroll.

Ukrainske styrker kom over store ammunisjonslagre da de gjeninntok byen Izium i helgen. Foto: State Security Service Of Ukrain / Reuters

– De levde som griser

– Der det ikke var folk, stjal de alt. De levde som griser. Vi dro inn i et hus og helt ærlig; griser lever bedre enn det her, sier Valerij om de russiske soldatene som okkuperte byen fra 4. mars.

Fullt operative russiske stridsvogner ble etterlatt ved Izium da de russiske styrkene flyktet. Nå er de i ukrainske styrkers hender. Foto: Kostiantyn Liberov / AP

Han sier at de russiske soldatene virket desillusjonert og forvirret da de innså at de ikke frigjorde ukrainerne fra «nazistene», slik president Putin hadde hevdet.

Mange av dem flyktet så fort at de etterlot seg både store mengder ammunisjon og tunge våpen, som nå er ukrainske hender.

De ukrainske soldatene sier til CNN at de håper å holde de russiske soldatene på flukt helt til de kommer hjem til Moskva og kan fortelle hva som egentlig skjedde i Kharkiv-regionen og kreve et oppgjør med sine ledere der.

Zelenskyj har besøkt byen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte onsdag Izium for å takke soldatene etter at byen for noen dager siden ble gjenerobret etter russisk okkupasjon.

Mens han var i byen for å hilse og takke soldatene ble det ukrainske flagget heist over det utbrente rådhuset.

Store deler av byen ligger i ruiner. Boligblokker er svartsvidd av brann og fulle av hull etter granattreff. En av dem har kollapset, og det er et gapende hull og hauger av ruiner der bygget sto.

– Det er sjokkerende å se, men ikke for meg, fordi det er det samme vi har sett i Butsja, de første områdene som ble okkupert; de ødelegger bygninger, dreper mennesker, sa Zelenskyj.