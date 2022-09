– I de russisk-okkuperte regionene på Krim og Sør-Ukraina har russiske fullmektiger, etterretningsoffiserer og militære befal begynt å evakuere og hastebosette familiene sine tilbake til russisk territorium, heter det i en ny etterretningsrapport fra det ukrainske forsvaret.

Frykten sprer seg på kommandantnivå

Ifølge The Guardian skal russiske offiserer være redde for at ukrainske styrker skal fortsette offensiven mot Kherson og videre mot Krim. Skulle det skje vil russerne måtte kjempe med alt de har for å unngå å bli drept eller tatt til fange.

Det er denne frykten som nå er i ferd med å spre seg på kommandantnivå i den russiske hæren, ifølge ny etterretning.

Russland har fortsatt store styrker stående på Krim, men en rekke ukrainske sabotasjeaksjoner utført langt bak fiendens linjer har sendt sjokkbølger inn i den russiske hæren. Ved hjelp av droner og raketter er det utført flere attentat, eksplosjoner og bakholdsangrep.

«FSB-ansatte prøver i all hemmelighet å selge husene sine»

Nå er det Ukraina som har momentum i krigen, mens russerne har nok med å forsvare seg. De ukrainske militæraksjonene på krim har tatt russerne på senga.

President Volodymyr Zelenskyj har lovet å ta tilbake hver centimeter av det russerne har okkupert av ukrainsk territorium.

«Til tross for at befolkningen er forsikret om at det er trygt å oppholde seg på Krim, prøver FSB-ansatte og sjefer for enkelte enheter i all hemmelighet å selge husene sine og i all hast flytte sine slektninger vekk fra halvøya,» skriver den ukrainske sikkerhetstjenesten, ifølge Ukrainskaya Pravda.