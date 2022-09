Det er den uavhengige engelskspråklige avisen The Moscow Times som melder at FSB bekrefter at de forfalsket likvideringene av Sergeij Tomko og Vitalli Gura for å avsløre og pågripe medlemmer av ukrainsk etterretningstjeneste, som hadde planer om et reelt attentat.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina.

Forfalsket attentater

Gura er en av de russisk-vennlige lederne for Kherson-regionen, mens Tomko er visepolitisjef i byen Nova Kakhovka, i samme region.

Midten av august ble det meldt at Gura ble skutt og drept i nærheten av sitt hjem, mens Tomko ble meldt drept i bilen sin. Ifølge FSB er de begge høyst i live.

FSB hevder at de har pågrepet personer som var delaktige i reelle attentatplaner, mens ytterligere en høytstående ukrainsk etterretningsagent skal være identifisert.

Stiller opp i TV-intervju

Gura stiller selv opp i et intervju med den statlige russiske tv-stasjonen Pervyj kanal, der han forteller at de ble kontaktet av den russiske sikkerhetstjenesten som viste dem lydopptak av reelle attentatplaner, og tilbød seg å forfalske dødsfallene.

De skal nå begge være på sikker adresse i Russland, men har planer om å komme tilbake til sine stillinger i Kherson. Det er samme region der ukrainske styrker hevder å ha tatt tilbake over 500 kvadratkilometer av okkupert område over den siste tiden.

I løpet av sommeren har det kommet meldinger om likvideringer av et tyvetalls russisk-støttede ledere i okkuperte ukrainske områder. Blant de mange attentatforsøkene skal metoder som gift, bilbomber og fjernstyrte eksplosjoner ha blitt brukt.

Ukraina har ikke offentlig bekreftet å stå bak noen av disse attentatene.