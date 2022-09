Nådestøtet kom allerede i vår.

Den 13. april, omtrent to måneder etter invasjonen av Ukraina begynte, meldte ukrainske myndigheter at det russiske flaggskipet «Moskva» var blitt truffet av to ukrainske Neptun sjømålmissiler. Russland bekreftet senere at en brann hadde oppstått om bord, og at det strategisk viktige fartøyet hadde fått store skader på grunn av ammunisjon som hadde eksplodert da brannen oppsto.

Sønnen er sporløst forsvunnet

Mannskapet ble evakuert, og blant dem var angivelig vernepliktige Mark Tarasov. Få uker tidligere hadde han sendt et brev til moren sin som satt hjemme i St. Petersburg.

«Jeg lever og jeg har det fint. Jeg har ikke oversikt over hva som foregår, og vi får bare vite det vi trenger å vite. Jeg gleder meg til å komme hjem igjen! Bare ni måneder gjenstår! » Teksten er et utdrag fra brevet Tarasov angivelig sendte til sin mor få uker før skipet han tjenestegjorde på, Russlands stolthet, ble senket. Moren delte sønnens brev på sosiale medier, skriver The Moscow Times.

Senkingen av «Moskva» var bare det første av en rekke store og små tilbakeslag som Svartehavsflåten har opplevd. Nå hevder Russland-eksperten og professoren Pavel Luzin at flåten er så svekket at den knapt er å betegne som en militær flåte.

Klarer ikke holde Ukrainas kyst

– Med tapet av «Moskva», andre skip og flere hundre soldater, er flåten sannsynligvis alt for svekket til å kunne holde hele Ukrainas kyst og strupe tilgangen deres til Svartehavet helt, sier Luzin.

(Saken fortsetter under bildet).

Unge soldater deltar i bisettelsen av den høytstående Svartehavsflåte-kapteinen Andrei Paliy, som ble drept i et angrep i Mariupol 20. mars. Seremonien fant sted på Krimhalvøya. Foto: Alexey Pavlishak / Reuters/NTB

Påstanden får medvind fra det britiske forsvarsdepartmentet, som hevder at flåten «knapt fungerer som en flotilje». En flotilje er en liten sjømilitær avdeling, som fungerer som en del av en større flåte.

I august ble den russiske flybasen Saki, som er på den annekterte Krimhalvøya, rammet av en rekke eksplosjoner. Ifølge det britiske forsvarsdepartementet ble over halvparten av Svartehavsflåtens kampfly rammet av angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge The Moscow Times skal også minst 10 russiske marinefartøy være ute av drift som følge av ukrainske angrep. På den lista står flaggskipet «Moskva», som vernepliktige Mark Tarasov befant seg om bord på.

The Moscow Times har forsøkt å komme i kontakt med Tarasovs mor. Innlegg hun har delt på sosiale medier tilsier at hun fremdeles ikke vet hvor sønnen er.