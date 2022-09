Hendelsen fant sted for få dager siden, og er omtalt i blant annet UK Defence Journal.

Spenningen mellom Nato og Russland har aldri vært høyere enn siden Den kalde krigen på 80-tallet. Mistenksomheten er stor, og enhver manøver til lands, til vanns eller i luften blir omhyggelig gransket.

Spent mellom Nato og Russland – overvåker hverandre



Den russiske krysseren «Marshal Ustinov» blir fulgt av personell om bord på den britiske fregatten «HMS Westminster» tidligere denne uken. Foto: Royal Navy

Tilliten er på et lavmål, åpenheten er totalt fraværende, og ingen av partene tar sjansen på å bli utsatt for mulige overraskelsesangrep.

Tidligere denne uken ble krysseren «Marshal Ustinov» i Slava-klassen, destroyerer «viseadmiral Kulakov» i Udaloy-klassen, og tankskipet «Vyazma» observert og holdt under spesiell oppsikt da de var på vei hjem fra oppdrag i det østlige Middelhavet i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina.

Ifølge The Times er det ikke kjent hvor skipene skal gå videre, men kilder hevder at russerne trolig ønsker å markere sin tilstedeværelse overfor Storbritannia om at de er i nærheten.

– Russerne har all rett til å gjøre dette, men det er definitivt en holdning og en retur til mer aggressiv oppførsel fra Den kalde krigen. Dette kan være en del av Putins strategi om å presse Nato i alle miljøer, sier en tidligere kaptein på en atomdrevet ubåt, kommandør Ryan Ramsey, til Daily Mail.

En del av Natos hurtigreaksjonsstyrke i Atlanterhavet

Da den russiske konvoien ble oppdaget med kurs mot britisk farvann sendte britisk marine ut fregattene «HMS Westminster», «HMS Lancaster» og «HMS Richmond» for å overvåke russernes bevegelser.

Fregatten «HMS Lancaster», som er en del av Natos hurtigreaksjonsstyrke i Atlanterhavet, fikk oppdraget med å følge de russiske skipene fra Gibraltarstredet til Det keltiske hav.

– Nato-allierte svarer raskt på sikkerhetsutfordringer for kollektivt å avskrekke potensielle aggressorer. Utveksling av personell forsterker Natos samhold og interoperabilitet ytterligere, slik at alliansen raskt og effektivt kan reagere på enhver trussel med et øyeblikks varsel, sier kommandør Tom Johnson på «HMS Lancaster», til The Independent.

Patruljeskipet «HMS Mersey» skal dessuten ha fulgt det militære forskningsfartøyet «Akademik» da det passerte gjennom Den engelske kanal.

– Avgjørende for vår velstand og motstandskraft

«HMS Westminster» overvåker den russiske destroyeren «Viseadmiral Kulalov» og tankeren «Vyazma» under en etterfyllingsoperasjon på vestkysten av Storbritannia. Foto: Royal Navy

Krysseren «Marshal Ustinov» er søsterskipet til krysseren «Moskva» som ble senket av ukrainske styrker i Svartehavet i april etter at en eller flere raketter traff skipets ammunisjonslager.

Den britiske marinen reagerer rutinemessig på eskorte krigsskip i britiske territorialfarvann og tilstøtende havområder. Også russiske ubåter blir identifisert og sporet ved jevne mellomrom.

– Maritim sikkerhet i havområdene rundt Storbritannia er avgjørende for vår velstand og motstandskraft, sier kommandør og øverstkommanderende Ed Moss-Ward på «HMS Westminster», ifølge Sky News.

Svartehavsflåten påført betydelige tap



Russisk marine har spilt en sentral rolle for å kontrollere skipstrafikken inn og ut av Svartehavet. Russerne kontrollerer også store deler av den ukrainske Svartehavskysten, bortsett fra havområdet rundt havnebyen Odessa som er minelagt av ukrainske styrker.

Til tross for Svartehavsflåtens tallmessige overlegenhet, har ukrainske styrker påført russisk marine betydelige tap. Foruten senkingen av krysseren «Moskva», har ukrainske raketter skutt i senk flere mindre fartøy.

Ti av Svartehavsflåtens fly ble i august ødelagt av raketter. Russerne måtte dessuten rømme «Slangeøya» etter å ha blitt utsatt for gjentatte angrep.