Britisk etterretning: Putin er utålmodig – har gitt minst seks generaler sparken

Det russiske felttoget i Ukraina går ikke etter planen. Det får enorme konsekvenser for mange.

Titusenvis av soldater sendes hjem i kiste, millioner av ukrainere er på flukt, Europa trues av atomkatastrofe, fattige land mister tilgang til mat, energiprisene gå til himmels.

Det mangler ikke på følgeskader av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Daglig kommer det rapporter om den destruktive kraften av krigføringen. Lidelsene Putins krigsmaskin påfører omverdenen er grenseløs.

Putins plan har kollapset – russiske soldater betaler med sine liv



Men nå slår aggressiviteten tilbake som en boomerang på Putins politiske diktatur. De økonomiske sanksjonene er massive, den internasjonale isolasjonen er omfattende minus store land som Kina, India og Brasil.

De militære tapene, både målt i personell og militært utstyr er også svært høye.

Flere land vurderer å utestenge russere og nekte innreisevisum.

Mest smertefull er trolig den svake fremdriften på slagmarken. Putin skal ha sett for seg en rask avgjørelse på krigen, først med et stormangrep fra flere fronter, deretter et kupp for å avsette Ukrainas lovlig valgte regjering. Men ingenting gikk etter planen.

– Militæret presterer dårlig, ukrainsk motstand er sterk

Nå er frontene stivnet til, den russiske fremgangen blir ansett som minimal, og ukrainske styrker er på offensiven flere steder. Ifølge beregninger Aftenposten har gjort går den russiske fremrykningen nå så sakte at det vil ta 40 år å erobre halve Ukraina.

– Moskvas offensiv har stoppet fordi militæret presterer dårlig og ukrainsk motstand fortsatt er sterk, skriver det britiske forsvarsdepartementet i en ny oppdatering 26. august.

Russlands forsvarsminister, Sergei Shoigu, hevder på sin side at den manglende fremdriften er bevisst sett fra russisk side, og at det er hensynet til sivile liv som er hovedårsaken.

– Alt blir gjort for å unngå tap blant sivile. Dette bremser selvfølgelig tempoet i offensiven, men vi gjør dette bevisst, sa Shoigu under et besøk i Usbekistan.

En ukrainsk soldat sikter med et russisk maskingevær i en skyttergrav nær frontlinjen i det østlige Ukraina, 13. juli 2022. Foto: Miguel Medina / AFP

– Dette er nesten helt sikkert bevisst feilinformasjon

Dette stemmer dårlig med russernes rakettangrepet mot en togstasjon i Ukraina dagen før hvor minst 25 mennesker ble drept, deriblant flere barn. Russerne sier målet med angrepet var våpenforsendelser, og at 200 ukrainske tjenestemenn skal ha blitt drept i angrepet.

Det britiske forsvarsdepartementet mener å vite at russernes fadese på slagmarken skal ha ført til omfattende utskiftninger i den militære ledelsen, og tilbakeviser Sjoigus forklaring.

– Dette er nesten helt sikkert bevisst feilinformasjon. Det er høyst sannsynlig at Shoigu og president Putin har sparket minst seks generaler for ikke å ha kommet raskt nok frem, skriver departementet, ifølge The Evening Standard.

Russisk base ødelagt: 200 russiske fallskjermjegere drept



Britiske forsvarssjefer mener angrepet mot togstasjonen vitner om den russiske hærens vilje til å forårsake følgeskader når den oppfatter at det er militære fordeler ved å gjennomføre et angrep, skriver Sky News.

Samtidig kommer det stadig nye meldinger om harde sammenstøt og krigshandlinger med store tap på begge sider. Fredag ettermiddag melder Kyiv Independent at ukrainske styrker skal ha drept mer enn 200 russiske fallskjermjegere i Kadiivka, Donetsk oblast.

Ifølge guvernør i Luhansk oblast, Serhiy Haidai, skal ukrainske tropper ha ødelagt en russisk base på Donbas-hotellet i den russisk-okkuperte Kadiivka, tidligere kjent som Stakhanov.

80.000 soldater satt ut av spill – ber om 137.000 nye



Ifølge den daglige oppdateringen fra Ukrainas generalstab skal Russland ha mistet 46.250 soldater i Ukraina siden 24. februar. I tillegg skal ukrainske styrker ha ødelagt 1.936 stridsvogner, 4.251 pansrede kampvogner, 1.040 artillerisystemer, 272 rakettsystemer med flere utskytninger, 148 luftvernsystemer, 202 helikoptre, 234 fly, 834 droner og 834 droner.

Ingen av disse tapstallene er bekreftet av uavhengige kilder, men ifølge vestlig etterretning skal anslagsvis 80.000 av Putins styrker ha blitt satt ut av spill etter død, skader og desertering. Mange soldater på begge sider er savnet, tatt til fange eller ikke gjort rede for.

Vladimir Putin beordret torsdag det russiske militæret til å skaffe 137.000 flere soldater i løpet av 2023. Det vil øke antall soldater i kampstyrkene til 1,15 millioner, mens totalt antall tjenestemenn og -kvinner i militæret vil øke til to millioner.